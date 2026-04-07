Gabriela Firea a anunțat continuarea programului dedicat antreprenoarelor, cu fonduri prevăzute în bugetul pe 2026 pentru sprijinirea a 1.000 de firme. Fiecare companie eligibilă ar putea primi granturi de până la 200.000 de lei, adică aproximativ 40.000 de euro. Programul, considerat o reușită a guvernării social-democrate, vizează susținerea mediului de afaceri feminin.

Un sprijin pentru 1.000 de companii

Într-o postare pe Facebook, oficialul a confirmat că resursele necesare pentru finanțarea celor 1.000 de companii există deja în bugetul votat pentru anul 2026. Până la urmă, vorbim de sume considerabile menite să încurajeze femeile manager să își dezvolte afacerile.

„40.000 de euro finanțare de la stat pentru 1.000 de companii conduse de doamne! Programul “Femeia antreprenor”, o reușită a guvernării social-democrate, oferă un sprijin real pentru afacerile româncelor. În bugetul votat de colegii mei social-democrați pentru anul 2026, există resurse pentru finanțarea a 1.000 de firme deținute de femei, cu granturi de până la 200.000 de lei. Încurajăm toate femeile manager să-și dezvolte bussines-ul și să se înscrie în viitoarea sesiune de finanțare”, a scris Gabriela Firea.

Iar lista domeniilor care au beneficiat deja de finanțare este variată, acoperind de la producție și servicii la IT sau sănătate. „Doamnele care dețin ateliere de croitorie sau laboratoare de patiserie/panificație, clinicile medicale conduse de femei, pensiunile sau restaurantele, chiar și agențiile de publicitate sau firmele de software, au primit până acum finanțare de la stat”, a mai precizat social-democrata.

De la start-up la dezvoltare

V-ați fi gândit că un program poate evolua atât de rapid de la finanțarea start-up-urilor la susținerea creșterii companiilor deja existente? Lansat în 2022, programul a avut inițial un buget de peste 157 de milioane de lei și se adresa afacerilor aflate la început de drum.

Lucrurile s-au schimbat.

În 2024, în mandatul fostului ministru Ștefan Radu Oprea (actual secretar general al Guvernului), criteriile au fost modificate. Bugetul a fost suplimentat la 200 de milioane de lei, iar focusul s-a mutat de la start-up-uri la granturi pentru dezvoltarea companiilor mature conduse de femei.

„Programul “Femeia Antreprenor” este un pilon important în strategia de dezvoltare a IMM-urilor din România. Programul a debutat în 2022, cu un buget alocat de 157,6 milioane RON, și se adresa afacerilor la început de drum. Criteriile au fost schimbate în 2024, în mandatul de ministru al colegului meu Stefan Radu Oprea, actualul secretar general al Guvernului. Bugetul a fost suplimentat la 200 milioane de lei, adică 200.000 de lei pentru fiecare finanțare. Și s-a trecut de la finanțarea afacerilor „start-up” la acordarea de granturi pentru creșterea si dezvoltarea companiilor conduse de femei”, a explicat Firea.

Plățile din 2024 și pauza din 2025

În acest moment, se lucrează la finalizarea plăților pentru firmele care s-au înscris în ediția din 2024 a programului. Numai că anul 2025 a fost unul mai complicat din punct de vedere bugetar, fiind considerat unul de tranziție.

„În prezent, se finalizează plățile pentru afacerile înscrise în program în 2024. Din păcate, Bugetul pe anul 2025 a fost unul de tranziție și se știe deja ce s-a întâmplat anul trecut cu resursele”, a conchis aceasta.

Ce este, de fapt, programul

Cum vine asta, mai exact? Programul „Femeia Antreprenor” este o schemă de sprijin financiar de tip minimis, adică granturi nerambursabile. Scopul său este să stimuleze dezvoltarea firmelor înființate și conduse de femei, contribuind la o creștere economică bazată pe digitalizare, inovare și sustenabilitate.

Potrivit Ministerului Economiei, obiectivul este clar: „Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea şi sprijinirea înființării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate și conduse de către femei, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi ale prejudecăţilor existente încă la nivel local.”

Pentru a fi eligibile, firmele trebuie să îndeplinească anumite condiții stricte. „Societățile eligibilite trebuie să respecte criteriul conform căruia cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante. Pentru societățile înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, condiția se consideră îndeplinită dacă majoritatea membrilor cooperatiști din Consiliul de Administrație este formată din femei”, informează ministerul.