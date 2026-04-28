Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a lansat în consultare publică un pachet de modificări care va zgudui din temelii sectorul energetic. se introduc garanții financiare uriașe pentru racordarea la rețea, o măsură menită să elimine proiectele speculative și să disciplineze piața. Noile reguli sunt propuse pentru o perioadă de 10 zile de consultare.

Garanții mult mai stricte pentru racordare

Una dintre cele mai importante schimbări, și poate cea mai dureroasă pentru unii, vizează majorarea garanțiilor financiare. V-ați gândit vreodată de ce atâtea proiecte anunțate nu se materializează? Ei bine, ANRE crede că a găsit o parte din răspuns. Concret, garanția pentru racordare sare de la 5% la 20% din valoarea lucrării. Dar asta nu e tot. Se introduce și o garanție nouă pentru obținerea licenței, stabilită la 30 de euro pe kilowatt instalat.

Și, ca pachetul să fie complet, pentru licitațiile de capacitate programate pentru 2026, investitorii vor trebui să depună o garanție de participare de 20.000 de euro pe megawatt. Scopul declarat este simplu: filtrarea investitorilor serioși de cei care nu au o susținere financiară reală.

De ce era nevoie de aceste măsuri

Autoritatea motivează aceste reguli dure prin nevoia de a responsabiliza investitorii și de a evita blocarea capacităților din rețeaua electrică. Nu de puține ori, proiecte mari, care primeau aviz tehnic de racordare (cunoscut ca ATR), rămâneau doar pe hârtie, blocând însă o capacitate prețioasă care ar fi putut fi alocată altor proiecte viabile. Modificările vizează în special proiectele cu puteri instalate de minimum 5 MW, pentru care se dorește un angajament ferm încă de la început.

Iar devansarea termenului pentru constituirea garanției de participare la licitații are rolul de a preveni retragerile de ultim moment, care pot distorsiona prețurile de pornire.

Termene noi și riscul de a pierde totul

Pe lângă bani, investitorii vor fi presați și de timp. Proiectul introduce obligații clare pentru obținerea autorizațiilor de înființare. Astfel, autorizația trebuie obținută în maximum 12 luni de la semnarea contractului de racordare sau, alternativ, în cel mult 18 luni de la obținerea ATR-ului. E drept că există o posibilitate de prelungire cu 30 de zile, dar numai în condiții bine justificate.

Nerespectarea acestor termene duce la consecințe drastice.

Autorizațiile pot expira, iar operatorii de rețea vor avea dreptul să execute garanțiile financiare depuse de investitori. Pe românește, cine nu se mișcă repede pierde și banii, și proiectul.

Adio, proiecte vândute pe OLX

Un obiectiv major al ANRE este eliminarea speculei. Cum vine asta? Multe proiecte erau inițiate doar pentru a obține avizele, fiind ulterior vândute pe diverse platforme, fără o intenție reală de a construi. Președintele ANRE, George Niculescu, a fost extrem de direct în această privință.

„Scopul este clar, eliminarea proiectelor fără acoperire financiară reală, care ajung să fie tranzacționate pe platforme de tip OLX. Nu așa construim capacitate de producție solidă și nu așa ducem la capăt tranziția energetică”, a declarat Niculescu. Pentru a combate acest fenomen, garanția de 30 euro/kW va trebui menținută până la emiterea certificatului de racordare. Sumele obținute din executarea acestor garanții vor fi direcționate exclusiv către lucrări de întărire a rețelelor electrice.

Excepții strategice și impactul final

Numai că regulile nu se aplică tuturor la fel. Proiectul prevede o excepție importantă pentru Unitățile 3 și 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă. Fiind considerate obiective strategice pentru securitatea energetică a României, acestea nu vor fi supuse termenelor standard, având la bază un acord de sprijin aprobat prin lege. Dincolo de cifre, aceste măsuri ar putea accelera proiectele reale și ar putea duce la o utilizare mai eficientă a rețelelor. Pe termen scurt, însă, există riscul ca investitorii mai mici să fie descurajați de condițiile financiare aspre.

George Niculescu a subliniat că decizia finală va fi luată după dialogul cu toți actorii din piață. „După consultarea publică, vom decide, împreună cu industria, forma finală. Pentru că în energie, nu viteza promisiunilor contează, ci megawații care chiar ajung în sistem”.