George Simion anunță că AUR și PSD au strâns peste 245 de semnături pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, afirmând că aceasta va fi aprobată fără dificultăți.

În Parlament, discuțiile s-au intensificat după ce liderul AUR, George Simion, a anunțat că a fost depășit pragul necesar pentru depunerea moțiunii de cenzură. El susține că votul va fi favorabil opoziției și că nu există motive de îngrijorare privind rezultatul final.

Noi calcule și un plan care schimbă datele problemei

Într-un interviu la Radio România Actualități, Simion a spus că alianța PSD-AUR a reușit să strângă mai multe semnături decât cele 234 necesare pentru inițierea moțiunii. El a precizat că numărul semnăturilor va depăși 245, colegii săi fiind în continuare în proces de colectare.

George Simion a declarat: „Vor fi peste 245, chiar în aceste minute colegii mei iau ultimele semnături. Nu vom avea emoții, chiar dacă este un spectacol al democrației felul în care se formează o majoritate care votează căderea Guvernului actual. Vă spun că va trece această moțiune, fără probleme”.

El a transmis că nu există emoții, chiar dacă votul va fi un moment important pentru democrație.

Simion a subliniat că trecerea moțiunii reprezintă un pas normal din punct de vedere politic și democratic. „Nu vom avea emoții în a trece această moțiune de cenzură care reprezintă un act politic, democratic”, a spus liderul AUR.

Ce se ascunde în spatele acestui demers politic

Simion a explicat de ce AUR și PSD au ales să meargă pe această cale. El respinge ideea că ar exista motive de teamă privind consecințele unei moțiuni de cenzură reușite și afirmă că inițiativa urmărește revenirea la valorile democratice. Potrivit lui, este nevoie de respectarea procedurilor parlamentare și de întoarcerea la democrație.

„Noi trebuie să revenim la democrație și la proceduri parlamentare. Aceasta este voința poporului român. Nu anumite grupuri de interese sau partide care nu au reprezentare parlamentară suficientă și nu se bucură de simpatia românilor”, a declarat Simion.

Liderul AUR a menționat că această acțiune reflectă voința cetățenilor, nu interesele unor grupuri sau partide fără o reprezentare solidă sau fără susținere populară. El a amintit rezultatele alegerilor din 2024 și 2025, care, în opinia sa, arată dorința de schimbare a românilor.

Totuși, Simion remarcă faptul că schimbarea nu s-a produs, iar aceleași partide care guvernau înainte de decembrie 2024 au rămas la putere. Din acest motiv, consideră că este nevoie de o revenire la votul popular pentru a corecta derapajele guvernamentale și pentru a schimba actuala coaliție.

Nemulțumiri care stau la baza inițiativei

Simion a prezentat motivele pentru care actualul Guvern este contestat. „Acolo ne dorim să ajungem, la voința poporului. Cred că, dacă actuala coaliție nu se mai înțelege, și asta am înțeles noi din ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, chiar în ultimele 10 luni, că nu există o coaliție omogenă care să aibă un plan de guvernare, în loc să lovească în primul rând în privilegiați, au lovit în cetățenii vulnerabili, în pensionari, nu s-au mai indexat pensiile, în mamele de la care au luat CASS, au pus să plătească diferite dări, de la persoanele cu dizabilități, de la persoanele vulnerabile, au dat în cetățenii români și în firmele cu capital autohton. Atunci când lovești în cei care nu se pot apăra, în loc să reduci numărul de parlamentari, în loc să tai sumele enorme care merg către partidele politice, ai o problemă. Populația nu te va susține. Această guvernare, pe lângă faptul că nu are o majoritate în Parlament, nu se bucură nici de simpatia cetățenilor. De aceea noi susținem că este corect să mergem înapoi la votul poporului”, a spus liderul AUR.

Un plan care ar putea schimba regulile jocului

Simion a precizat că obiectivul final este organizarea de alegeri anticipate. El susține că este nevoie ca românii să fie chemați din nou la urne.

Pentru ca procesul să fie corect, AUR solicită ca alegerile să fie organizate de un guvern neutru, care să nu poată influența rezultatul.

Liderul AUR leagă necesitatea alegerilor anticipate de lipsa de coeziune din coaliția de guvernare. El arată că evenimentele recente demonstrează că nu există o echipă unită și nici un plan clar de guvernare.

Simion consideră că lipsa unui plan clar și măsurile care afectează populația sunt motive suficiente pentru a cere noi alegeri.

„Este normal ca noi să ne dorim să revenim la popor, să revenim la democrație, să taxăm toate derapajele care au existat și să schimbăm această coaliție. Nu ne îndreptăm în altă parte decât spre prăpastie, în opinia noastră. De aceea vom depune eforturi să lăsăm poporul să decidă”, a declarat Simion.

Ce urmează în Parlament și ce mize apar la orizont

După depunerea semnăturilor, urmează dezbaterea și votul moțiunii de cenzură în Parlament. Simion și AUR sunt convinși că vor obține voturile necesare pentru a trece acest prag.

Dacă moțiunea va fi adoptată, Guvernul va cădea, iar Constituția prevede numirea unui nou prim-ministru sau, dacă acest lucru nu se realizează, dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate.

Simion a încheiat cu un apel la legitimitate, subliniind că soluția la criza politică și nemulțumirea socială este ca cetățenii să decidă direct viitorul țării. Urmează un moment important în Parlament, iar decizia va influența direcția politică a României.