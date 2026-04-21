Liderul AUR, George Simion, a transmis marți o listă de condiții clare pentru partidele din coaliția care tocmai s-a rupt. solicitările vizează un Parlament cu 300 de aleși, renunțarea la subvențiile pentru partide și revenirea la alegerea primarilor și a președinților de Consilii Județene în două tururi de scrutin. Acestea sunt cerințele pentru orice discuție viitoare.

Trei cerințe clare pentru fosta coaliție

Într-un mesaj video publicat pe Facebook, George Simion a detaliat cele trei puncte pe care le consideră non-negociabile. Acesta a transmis un mesaj direct către liderii partidelor care au guvernat împreună până de curând.

„Să nu vă îndoiţi de noi. Trei lucruri. Trei lucruri le vrem de la aceşti domni care au dus România acolo unde este în hău, în prăpastii. Cum au votat românii, 300 de parlamentari. Renunţarea la subvenţiile pentru partidele politice. Alegerea primarilor şi preşedinţilor de Consilii Judeţene în două tururi. Pentru toate aceste lucruri se poate da vot în biroul permanent al Camerei Deputaţilor. Sunt proiecte de lege şi se pot adopta”, a afirmat George Simion.

Fără negocieri pe sub masă

Președintele AUR a subliniat că nu va purta discuții ascunse și că respectarea acestor trei condiții este esențială pentru a demara orice dialog. Până la urmă, totul depinde de votul din Parlament. El a insistat că prioritatea formațiunii sale este redresarea economică.

„Nu vom face decât să ne respectăm alegătorii şi să acţionăm în direcţia punerii pe roate a economiei care a fost distrusă de către ei. Dacă vor accepta, ori unii ori alţii, ca aceste trei legi să fie votate, după aceea putem discuta despre altceva”, a adăugat Simion.

O poziție fermă.

Cum s-a ajuns la această criză politică

Această ofertă politică vine pe fondul unei crize majore, declanșată luni seară. Atunci, PSD a decis să retragă sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. Decizia nu a fost una simplă. E drept că a fost luată în urma unui vot online la care au participat 5.000 de membri ai partidului, printr-o aplicație specială. Rezultatul a fost copleșitor: 97,7% dintre voturi au fost în favoarea retragerii sprijinului, în timp ce doar 2,3% s-au opus.

Dar ce face PNL în tot acest timp, vă întrebați?

Reacția PNL și viitorul guvernării

Răspunsul liberalilor nu a întârziat. În urma ședinței extinse a Biroului Politic Național al PNL, premierul Ilie Bolojan a declarat că partidul a mandatat conducerea și pe el însuși să asigure stabilitatea guvernamentală. Obiectivul principal este menținerea unei majorități funcționale în Parlament, în ciuda contextului politic actual (devenit brusc foarte complicat).

Iar premierul a precizat că în perioada următoare vor fi inițiate discuții cu partidele care susțin actualul Executiv. Scopul declarat este clarificarea unei eventuale formule de guvernare minoritară.