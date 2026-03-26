Țările Uniunii Europene avansează rapid cu planurile de a înființa centre de deportare în afara blocului comunitar, imediat după ce Parlamentul European a susținut înăsprirea regulilor privind migrația. Germania și Olanda vor să aibă planurile finalizate până la sfârșitul anului 2026 pentru așa-numitele „hub-uri de returnare”, facilități în țări terțe unde solicitanții de azil respinși ar urma să fie trimiși înainte de deportare. La aceste discuții participă și Austria, Danemarca și Grecia.

Un calendar ambițios

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a fost foarte clar în timpul unei întâlniri de joi cu ministrul olandez al Migrației, Bart van den Brink. „Acum urmărim în mod consecvent această cale și ne propunem să fi ajuns la acorduri cu țări terțe până la sfârșitul acestui an pentru a face următorul pas: înființarea acestor centre de returnare”, a declarat oficialul german.

Iar încrederea pare să fie mare, în ciuda obstacolelor. E drept că Dobrindt recunoaște complexitatea misiunii. „Aceasta este o sarcină complicată, dificilă, dar este una fezabilă, deoarece acum avem cadrul legal necesar în vigoare”, a adăugat el, precizând că noul cadru aprobat de Parlament a pus inițiativa „pe un temei juridic solid”.

„Era deportărilor a început”

Parlamentarii europeni au fost de acord joi să înceapă negocierile privind noile măsuri de migrație, care vizează accelerarea returnărilor și penalizarea solicitanților de azil respinși care refuză să părăsească teritoriul UE. Tonul a fost dat de negociatorul suedez pentru grupul conservator ECR, Charlie Weimers.

„Există un nou consens în Europa. Era deportărilor a început.”

sistemul trebuie să asigure că cei fără drept legal de ședere în UE sunt „returnați efectiv” și că deciziile sunt aplicate în întregul bloc comunitar.

Avertismentul ONG-urilor

Grupurile pentru drepturile omului trag însă un semnal de alarmă, avertizând că aceste planuri ar putea expune oamenii la abuzuri. Înaintea votului, Comitetul Internațional de Salvare (IRC), un ONG umanitar, a descris hub-urile de returnare drept „în esență, găuri negre legale”.

Dar ce înseamnă, mai exact, aceste centre? Conceptul se bazează pe eforturi deja existente în unele state membre. Danemarca a adoptat încă din 2021 o lege care îi permite să transfere solicitanții de azil în țări terțe pentru procesare, în timp ce Italia a încheiat un acord pentru a înființa centre de procesare și deportare în Albania (deși contestațiile legale au încetinit planurile).

Jocuri politice și alianțe de dreapta

Votul de joi a arătat o diviziune clară pe linii politice. Grupurile de stânga s-au opus regulilor, în timp ce majoritatea parlamentarilor din grupul liberal Renew fie au votat împotrivă, fie s-au abținut. În schimb, textul a fost susținut de Partidul Popular European (PPE) de centru-dreapta, de conservatorii din ECR și de grupurile de extremă dreapta Patrihoți și Europa Națiunilor Suverane.

Și nu e de mirare, având în vedere că PPE a bătut palma cu grupurile de dreapta la începutul acestei luni, după ce discuțiile cu aliații de centru au eșuat. Textul lor consolidează dispozițiile privind detenția și deportarea, inclusiv limitarea capacității contestațiilor de a opri expulzările. Cooperarea PPE cu grupurile de dreapta, coordonată parțial printr-un grup de WhatsApp, a alimentat criticile că partidul se îndepărtează de alianțele sale tradiționale de centru.

„Istoria își va aminti că așa-numitul grup moderat de dreapta a sunat clopotul de moarte pentru ceea ce a mai rămas din cordonul sanitar”, a acuzat Mélissa Camara, negociatoare din partea Verzilor, referindu-se la aranjamentul informal de a marginaliza extrema dreaptă.

Negocierile cu Consiliul au fost lansate la doar câteva ore după vot, iar așteptările sunt ca acestea să avanseze rapid. Ministrul adjunct al Migrației din Cipru, Nicholas Ioannides, a declarat după prima reuniune de negociere că își propune un acord până la sfârșitul lunii iunie. „Cetățenii UE se așteaptă să ne îndeplinim angajamentul pentru un sistem funcțional de returnare”, a punctat acesta.