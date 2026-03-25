Liderul PSD, Sorin Grindeanu, se declară nemulțumit de lipsa unei decizii guvernamentale privind prețurile la carburanți. Au trecut două săptămâni de când ministrul Energiei a prezentat soluții, însă Executivul nu a luat nicio măsură concretă pentru a atenua scumpirile care afectează milioane de români.

Două săptămâni de așteptare

Nemulțumirea lui Grindeanu a fost exprimată public, miercuri seară, la România TV. El a explicat că i-a cerut personal ministrului Energiei, social-democratul Bogdan Ivan, să vină cu propuneri în coaliție, lucru care s-a și întâmplat, însă fără niciun rezultat palpabil.

„O altă chestiune, cea legată de preţul la motorină, la benzină, tot ceea ce ţine de energie, spunem de vreo 10 zile că trebuie să luăm rapid anumite decizii. L-am invitat eu pe Bogdan Ivan în coaliţie, în urmă cu două săptămâni, acum două săptămâni a fost în coaliţie să prezinte şi a prezentat toate scenariile legate de anumite măsuri pe care putem să le luăm. Suntem la două săptămâni după şi, din păcate, nu s-a luat nicio măsură. Din păcate”, a spus Sorin Grindeanu.

Nicio măsură concretă.

Cine trebuie să ia decizia?

Dar cine are, până la urmă, pâinea și cuțitul în această problemă? Președintele PSD a ținut să clarifice că responsabilitatea nu este la Parlament, ci direct în curtea Guvernului, indicând un grup restrâns de decidenți.

„Să ştiţi că aici decizia, aşa cum am văzut şi la alte state, şi nu puţine, care au luat măsuri, stă la Executiv. Nu stă nici la Sorin Grindeanu la Parlament, nici la Fritz la Primăria Timişoarei, ea este atributul Executivului şi nu al ministrului Culturii sau al ministrului Apărării, e la prim-ministru, la ministrul de Finanţe, la ministrul Energiei, care a venit cu acele scheme de care spuneam. Dar lucrurile trebuie să meargă într-o direcţie decizională. Mai mult decât a soma public, aşa cum am făcut săptămâna trecută după buget, vă rog să vedeţi declaraţiile pe care le-am dat şi am somat public să se ia o decizie, să se intre pe soluţii concrete, n-am ce să fac. Noi, aşa cum am spus, încercăm să fim proactivi, să venim cu soluţii, să încercăm să forţăm soluţia aşa cum am făcut săptămâna trecută”, a adăugat Grindeanu.

OUG-ul carburanților, amânat

Și totuși, o tentativă de a rezolva problema a existat. O ședință de Guvern programată pentru marți, care viza declararea situației de criză pe piața ţiţeiului şi a produselor petroliere, nu a mai avut loc.

Motivul? Consiliul Economic și Social (CES) a amânat avizarea actului normativ respectiv.

Iar acum, toate speranțele se leagă de următoarea ședință. Guvernul a anunțat că Ordonanța de Urgență privind criza carburanților va fi adoptată joi, în ședința ordinară.