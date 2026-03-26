Sorin Grindeanu a dus conflictul din coaliția de guvernare direct la Bruxelles. Liderul PSD s-a întâlnit cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, căreia i-a comunicat că partidul a demarat un referendum intern pentru a decide soarta guvernării. Mai mult, Grindeanu a lansat un atac dur la adresa partenerilor de la PNL, acuzându-i de apropieri periculoase de extremiști.

Scumpirile, subiect de urgență la Bruxelles

Aflat la Bruxelles pentru discuții cu socialiștii europeni, Sorin Grindeanu a profitat de întâlnirea cu președinta Parlamentului European pentru a critica modul în care Executivul de la București gestionează criza prețurilor. Liderul PSD susține că Guvernul condus de Ilie Bolojan a întârziat nepermis de mult cu măsurile de combatere a scumpirilor la carburanți.

„Am discutat astăzi la Bruxelles cu doamna Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, despre protejarea populației și a economiei de efectele scumpirii dramatice a carburanților, care trebuie să reprezinte o urgență majoră a guvernării. I-am spus doamnei Metsola că întârzierea aplicării unor soluții adoptate deja de alte țări europene, soluții care au temperat creșterea prețurilor, poate afecta performanța guvernării pro-europene și oferă combustibil forțelor extremiste și populiste”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Un premier care să livreze încredere, nu austeritate

Dincolo de cifre și prețuri, discuția a atins și miezul problemei politice din România. Grindeanu i-a explicat Robertei Metsola că social-democrații analizează serios viitorul lor în actuala formulă guvernamentală. Dar ce înseamnă, mai exact, o guvernare funcțională în viziunea PSD?

„i-am explicat președintelui Parlamentului European că #PSD a demarat o amplă consultare internă care urmărește analiza celor 10 luni de guvernare, începând chiar cu reprezentanții PSD în Executiv. Dorința noastră clară este de a continua o guvernare pro-europeană, dar una funcțională, cu un premier care să livreze populației încredere și speranță – nu exclusiv austeritate!”, a precizat liderul PSD.

O mișcare cu bătaie lungă.

Avertisment dur: PNL se apropie de AUR

Iar acuzațiile nu s-au oprit aici, ba chiar au atins un punct extrem de sensibil. Grindeanu a reafirmat la cel mai înalt nivel european că PSD exclude orice colaborare cu AUR și a avertizat asupra unei tendințe pe care o consideră periculoasă pentru viitorul pro-european al României. Stai puțin, cum vine asta?

„Am reafirmat că excludem orice variantă de colaborare politică cu AUR și că urmărim cu îngrijorare semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion. O asemenea apropiere PNL-AUR reprezintă o amenințare pentru viitorul oricărei coaliții pro-europene și un pericol pentru viitorul european al României!”, a mai scris Grindeanu.

Un referendum amânat din decembrie

Decizia organizării referendumului intern pe data de 20 aprilie a fost luată luni dimineață, în ședința conducerii PSD. E drept că ideea nu e nouă, liderii formațiunii amenințând cu o astfel de consultare internă încă din decembrie anul trecut. Până la data referendumului, liderii partidului vor purta discuții cu membrii din teritoriu pentru a lua pulsul organizațiilor.

Vizita lui Grindeanu la Bruxelles nu s-a încheiat însă aici. Pe agenda sa urmează și o discuție cu președintele Consiliului European, Antonio Costa.