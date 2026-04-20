Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni, 20 aprilie, că partidul ia în calcul inclusiv susținerea unei moțiuni de cenzură dacă Ilie Bolojan rămâne în fruntea Guvernului. Declarația vine în contextul în care social-democrații i-au retras sprijinul politic premierului, în urma unui vot intern covârșitor.

Votul intern și consultările de la Cotroceni

Scena politică este în fierbere, iar consultările par iminente. Liderul PSD a confirmat că se așteaptă la discuții la Palatul Cotroceni în zilele următoare pentru a debloca situația. Pentru social-democrați, lucrurile sunt însă clare. „Cred că mâine, așa cum am văzut din declarațiile președintelui Nicușor Dan, sau poimâine, vor avea loc consultări în care fiecare partid își va spune soluția pentru deblocarea situației politice. Pentru noi este simplu. A existat un vot covârșitor – aproximativ 97-98% dintre colegi au decis retragerea sprijinului politic. Asta înseamnă că, din punctul nostru de vedere, Ilie Bolojan nu mai poate avea susținerea PSD, adică nu va mai avea voturile noastre”, a transmis Grindeanu la Digi24.

Ilie Bolojan va mai rămâne o perioadă la conducerea Guvernului, cel puțin până după consultări, însă fără sprijinul social-democraților.

Opoziție sau un alt premier?

Partidul are acum două opțiuni clare pe masă: fie continuă guvernarea într-o formulă pro-occidentală, dar cu un alt premier, fie trece în opoziție. Până la urmă, ce vrea PSD? Grindeanu susține că partidul nu se grăbește să arunce un nume în joc. „Nu cred că la prima rundă de consultări este cazul să propunem un nume de premier, dar asta nu înseamnă că vom fi pasivi. Dacă se conturează o majoritate pro-occidentală din care PSD face parte, ne vom exprima poziția și asupra viitorului prim-ministru.”

Iar protocolul coaliției, odată piatra de temelie a guvernării, nu mai are, în practică, nicio valoare reală în acest moment, potrivit liderului PSD. Acesta consideră că președintele Nicușor Dan va încerca să mențină o majoritate pro-europeană, însă poziția PSD este fermă: nu cu Ilie Bolojan premier.

Moțiunea de cenzură, pe bune o opțiune

Dar ce se întâmplă dacă premierul se agață de funcție? Regulile democratice sunt clare, spune Grindeanu. „Ca să ajungem la un alt premier, Ilie Bolojan trebuie să plece. În mod normal, în termen de 45 de zile ar trebui să vină în Parlament, așa cum au făcut și alții, pentru a-și verifica majoritatea. Dacă aceasta există, guvernul continuă – acestea sunt regulile democratice. Dacă nu există, guvernul este considerat căzut și se intră într-o nouă etapă de negocieri politice sau în moțiuni de cenzură.”

Și da, PSD ia în calcul inclusiv susținerea unei moțiuni de cenzură, chiar dacă ar fi inițiată de AUR. „În ceea ce privește o eventuală moțiune depusă de AUR, este o discuție care a existat și în interiorul partidului. Atâta timp cât există un vot clar în partid – peste 97% – că Ilie Bolojan trebuie să plece și în condițiile în care, potrivit sondajelor, aproximativ 80% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită, considerăm că este responsabilitatea noastră să încercăm să schimbăm această direcție. PSD, acest lucru înseamnă plecarea lui Ilie Bolojan.”

„Unii spun că noi generăm această criză”

Sorin Grindeanu respinge criticile conform cărora partidul său ar fi responsabil pentru criza politică actuală. El susține că decizia a fost asumată și reflectă voința majorității membrilor. „Unii spun că noi generăm această criză sau că este o decizie greșită. Le mulțumim pentru «sfaturi», dar astăzi partidul a decis în acest procent și nu putem ignora acest lucru. Soluțiile sunt cele enunțate: fie Ilie Bolojan nu mai este prim-ministru și PSD rămâne într-o majoritate, fie PSD merge în opoziție. Nu avem nicio problemă cu niciuna dintre aceste variante.”

Mai mult, liderul PSD vorbește despre o schimbare de atitudine în interiorul partidului, descriind un sentiment de ușurare (un sentiment care a crescut de la 60-65% la majoritatea covârșitoare de azi). „Dacă la începutul consultărilor interne, în ultima lună, poate 60-65% dintre colegi ar fi dorit continuarea guvernării, astăzi sentimentul este mai degrabă unul de «eliberare». Eliberare față de cineva care, încă de la început, ne-a tratat ca adversar politic. Noi am intrat cu bună-credință în această coaliție, dar am fost constant criticați. De aceea spunem acum: guvernarea, în forma actuală, este nefuncțională – cu sau fără Ilie Bolojan, cu sau fără PSD.”

Promisiuni încălcate în coaliție

Dincolo de tensiunile politice, Grindeanu acuză și neîndeplinirea unor puncte cheie din programul de guvernare. El critică lipsa reformelor reale și modul în care PSD a fost tratat în coaliție, ca un „sac de box”. Partidul dorește o clarificare: fie un parteneriat real la guvernare, fie opoziția.

„Programul de guvernare a fost făcut pentru 10 luni. Unele lucruri s-au respectat, altele nu. De exemplu, PSD a cerut să nu scadă puterea de cumpărare – dar a scăzut. A cerut menținerea investițiilor locale – dar au fost reduse. În final, Partidul Social Democrat a decis că nu mai poate face parte dintr-un guvern condus de Ilie Bolojan. Acesta este votul.”