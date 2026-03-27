Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a aruncat o umbră de îndoială asupra calendarului de plată a ajutoarelor pentru pensionari. Deși și-ar dori ca banii să ajungă la beneficiari înainte de Paște, liderul social-democrat recunoaște că există o problemă majoră de timp, cauzată de adoptarea cu întârziere a legii bugetului pe 2026.

O cursă contracronometru

Întrebat la regionala PSD din Oltenia despre ajutoarele one-off destinate pensionarilor, Sorin Grindeanu a admis că situația este complicată. Liderul PSD nu a ocolit un răspuns direct, subliniind presiunea timpului. „Mi-aş dori să se poată da primul ajutor înainte de Paşte. E o cursă, totuşi, contracronometru aici”, a declarat acesta.

Dar de ce atâta incertitudine, se întreabă mulți pensionari? Răspunsul pare să stea în procedurile care urmează aprobării bugetului.

Bugetul, aprobat prea târziu

Iar motivul principal al acestei curse contra-cronometru este, fără echivoc, calendarul legislativ. Planul inițial prevedea două tranșe de sprijin, însă adoptarea bugetului a dat totul peste cap. „Dar e vorba de două, gândite iniţial de Paşte şi de Crăciun. Din păcate, bugetul a fost aprobat foarte, foarte târziu. Şi atunci ne-a dus în situaţia în care nu e foarte sigur că acest prim ajutor pentru pensionari va veni de Paşte”, a explicat Sorin Grindeanu.

O întârziere care costă.

Practic, aprobarea târzie a bugetului a comprimat dramatic perioada necesară pentru implementarea efectivă a măsurilor de sprijin, lăsând autoritățile cu un interval extrem de scurt pentru a vira banii în conturile pensionarilor.

Cine primește banii și ce sume

Hai să vedem, pe bune, despre ce bani vorbim. Aceste ajutoare, incluse în pachetul de solidaritate, se adresează pensionarilor cu venituri de până la 3000 de lei. Sprijinul financiar (stabilit pentru anul 2026) este structurat pe trei praguri valorice, după cum urmează:

pensionarii cu pensii de până la 1500 de lei vor primi un ajutor de 1000 de lei;

cei cu pensii cuprinse între 1500 și 2000 de lei vor beneficia de 800 de lei;

pensionarii cu venituri între 2000 și 3000 de lei vor primi un sprijin de 600 de lei.

Și, conform planului inițial, ajutoarele ar urma să fie acordate în două tranșe, una de Paște și cealaltă de Crăciun, o schemă pusă acum sub semnul întrebării de întârzierile birocratice.