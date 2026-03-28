Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a aruncat sâmbătă mănușa partenerilor de coaliție, direct de la Târgoviște. Liderul social-democrat a transmis că ministra Mediului, Diana Buzoianu, este practic demisă politic după ce moțiunea simplă împotriva sa a fost adoptată în Parlament, acuzând Guvernul de viteză redusă.

Un semnal clar pentru Guvern

Tonul a fost setat fără echivoc. „Din punctul de vedere al PSD, doamna Buzoianu a fost demisă la prima moțiune”, a afirmat Grindeanu în cadrul unei conferințe de presă organizate după întâlnirea regională Sud-Muntenia. Iar votul Parlamentului trebuie tratat ca un semnal clar de către premier.

Liderul PSD a insistat că ignorarea unui astfel de vot poate afecta serios funcționarea coaliției. Până la urmă, cum vine asta să ignori Legislativul? Grindeanu a explicat pe larg cum vede el lucrurile: „Orice prim-ministru care e în funcţie şi are un semnal de acest tip trebuie să ţină cont. Eu vă spun că nu te joci. Din experienţa pe care am avut-o, de exemplu, dacă nu treci audierile în cadrul comisiilor, când eşti nominalizat ca ministru, nu însemană că nu poţi să rămâi în continuare în echipa propusă de prim-ministru. E aceeaşi procedură. Dar un prim-ministru responsabil trebuie să ţină cont de votul Parlamentului. Dacă a picat la audierile din Parlament, de exemplu, trebuie să schimbe urgent lista respectivă. Dacă trece moţiunea simplă e un semnal important pe care nu poţi să îl ignori şi care, în mod normal, te duce la numite schimbări”.

Acesta a precizat că PSD nu a cerut portofoliul deținut de USR, dar că responsabilitatea politică trebuie asumată.

PSD își decide viitorul în coaliție

Social-democrații au început deja consultări interne pentru a stabili dacă vor continua sau nu la guvernare. O decizie finală este așteptată în jurul datei de 20 aprilie, după finalizarea tuturor întâlnirilor regionale. Grindeanu a ținut să sublinieze că decizia este una strict internă. „Eu nu fac consultare pentru cei din afară. Noi vom vota în primul rând pentru noi, pentru PSD (…) Nu luăm aceste decizii pentru PNL, USR şi UDMR”, a punctat acesta.

În același timp, a reiterat că o alianță cu AUR este exclusă și că partidul său nu va susține un guvern minoritar.

Reformă reală, nu concedieri în masă

Dincolo de jocurile politice, Grindeanu a vorbit și despre reformele necesare în administrația publică. El a criticat politicile actuale (vizând reducerea de personal și salarii), pe care le consideră simple concedieri, nu reforme autentice. „România are nevoie de o reformă a administraţiei publice locale. Reforma nu înseamnă să dai oamenii afară, reforma este, în primul rând, legată de servicii publice”, a susținut liderul PSD.

Dar care ar fi soluția? „Păi atunci trebuie să vorbim, poate, şi de comasări de UAT-uri, de digitalizare. Atunci de-abia vorbim de reforme. Până atunci, vorbim de o bucurie bolnavă, din punctul meu de vedere, a unora de a concedia oamenii şi de a le reduce salariile. Asta nu e reformă. Asta este pur şi simplu o concediere în masă”.

Indicatori economici pe roșu

Avertismentele liderului PSD au fost susținute și de o serie de date economice îngrijorătoare. Acesta a menționat o inflație care se apropie de 10%, pierderea a peste 50.000 de locuri de muncă în mediul privat în ultimele șase luni și o scădere a producției industriale cu 16%. Viteza Executivului trebuie mărită, a insistat el.

„Trebuie mărită viteza Executivului. PSD nu are nicio plăcere să tot someze public Guvernul”, a mai spus Grindeanu, adăugând că este responsabilitatea celui mai mare partid din coaliție „să încercăm să facem lucrurile altcumva, să le facem mai bine nu pentru PSD, ci pentru români”. Ca exemplu de proastă guvernare, a amintit situația din Dâmbovița, unde peste 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă în timpul sărbătorilor de iarnă. „Toate lucrurile acestea duc la prostul mers al unei coaliţii şi în final există un decont”, a conchis el.

Reacția PNL: O aventură politică

Replica liberalilor nu a întârziat să apară. Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a catalogat poziția lui Grindeanu drept „o aventură politică” și a cerut reluarea dialogului în interiorul coaliției.

Avertismentul a fost cât se poate de direct.

„Nu ne putem juca de-a coaliţiile”, a avertizat Ciucu. Mai mult, a precizat că, în eventualitatea unei ieșiri a PSD de la guvernare, liberalii nu vor mai forma o nouă coaliție cu social-democrații, adăugând că PNL nu va deveni „o balama a PSD la guvernare”.