Tensiunile din Coaliția de guvernare ating un nou prag. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat dur marți, la Brașov, la adresa premierului Ilie Bolojan, care acuzase social-democrații de „aroganță politică”. Răspunsul a fost tăios și nu lasă loc de interpretări.

Replica de la Palatul Victoria

Întrebat despre afirmațiile șefului Guvernului, Grindeanu a ironizat sursa criticilor. „Să vorbești de aroganță venind acum dinspre Palatul Victoria e un pic de râs, dacă nu de plâns. PSD va decide pentru PSD, ținând cont de părerile românilor”, a declarat liderul social-democrat. Mesajul său pentru partenerii de guvernare a fost unul cât se poate de direct. Iar tonul a fost unul ferm. „Eu nu dau lecții celor de la PNL și USR. Să se abțină de la lecții. Noi decidem pentru noi. Un soi de decență n-ar strica”.

Liniile roșii ale PSD

Dincolo de schimburile de replici, Grindeanu a ținut să traseze și câteva direcții clare pentru partidul său în contextul politic actual. Cum vine asta? social-democrații exclud din start orice colaborare cu partidele considerate extremiste.

„Noi excludem din start să facem alianță politică cu partide extremiste”, a subliniat el.

Și o altă variantă este, si, scoasă complet din calcul. Nu va exista susținere pentru un guvern minoritar. „Și, în al doilea rând, nu vom vota și nu vom susține un guvern minoritar.” Liderul PSD a lăsat totuși o ușă deschisă pentru viitor, fără a oferi detalii concrete. „Acum nu pot să anticipez și nu știu ce vor vota colegii mei, dar imediat după vot o să vă anunț ce acțiuni vom face, având în vedere decizia politică ce se va lua”.

Acuzația care a aprins fitilul

Dar de unde a pornit totul, pe bune? Scânteia a venit de la premierul Ilie Bolojan, în timpul unui interviu acordat postului Digi24. Acesta a vorbit despre tensiuni în Coaliție și a criticat modul în care PSD gestionează schimbările din Executiv, avertizând asupra riscului unei crize politice.

Bolojan a folosit cuvinte grele, catalogând atitudinea social-democraților drept „aroganță politică”.

„Schimbarea unei persoane sau a alteia, dintr-o aroganță politică, fără să te gândești la efectele pe care le generezi, înseamnă că nu ți-ai calculat corect acțiunile și nu ai luat în considerare interesul țării”, a explicat premierul (făcând, cel mai probabil, referire la mișcările de trupe din ministere). Mesajul a fost clar, iar răspunsul a venit pe măsură.

Grindeanu a reluat apelul la reținere, vizându-i pe toți partenerii. „I-aș invita puțin la decență pe colegii din coaliție, și de la PNL, și de la USR. Eu nu mi-am permis să le dau lecții despre cum să se organizeze. Să se abțină de la lecții. Noi decidem pentru noi. Un soi de decență n-ar strica”.