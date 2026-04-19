Liderul PSD Sorin Grindeanu anunță că discuțiile cu președintele Klaus Iohannis pentru formarea unui nou guvern ar putea începe marți sau miercuri, dacă partidul decide să retragă sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan. Decizia finală privind poziția PSD va fi stabilită luni.

Dimineața care poate schimba totul la PSD

Orele următoare pot aduce o schimbare importantă pe scena politică din România. Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a transmis că întrebarea care va fi adresată membrilor la referendumul intern de luni va fi stabilită în cadrul ședinței Biroului Permanent Național.

Ședința va avea loc luni dimineață, de la ora 10:00. Grindeanu a insistat că această procedură internă trebuie respectată cu strictețe.

„Mâine la ora 10:00 se va stabili, dați-mi voie să păstrez totuși procedura. Mâine vom avea un Birou Permanent Național unde vom vota această chestiune. Dar sigur, în mare este vorba despre direcția în care să meargă Partidul Social Democrat.”, a declarat Sorin Grindeanu.

Chiar dacă nu a detaliat exact formularea întrebării, liderul PSD a spus că va fi vorba despre direcția pe care partidul ar trebui să o urmeze. Practic, membrii vor fi consultați dacă PSD ar trebui să retragă sau nu sprijinul politic pentru actualul guvern condus de Ilie Bolojan.

Rezultatul acestui referendum intern va avea efecte imediate, stabilind poziția oficială a partidului într-un moment delicat pentru scena politică.

Ce urmează după decizia de la vârful partidului

Dacă membrii PSD votează pentru retragerea sprijinului acordat premierului Bolojan, următorii pași sunt deja conturați. Sorin Grindeanu a explicat că, în acest caz, consultările politice la Palatul Cotroceni ar trebui să înceapă cât mai curând.

„Dacă Partidul Social Democrat va decide să-i retragă sprijinul politic, eu mă gândesc că marți sau miercuri vor exista consultări la Cotroceni. Așa este constituțional, cred că așa este corect. Și atunci lucrurile vor putea fi clarificate mai bine, președintele va putea să știe ce își dorește fiecare partid și cât de repede.”, a spus Sorin Grindeanu.

Aceste consultări sunt primul pas oficial pentru formarea unui nou guvern sau pentru confirmarea celui actual. Președintele Iohannis va asculta pozițiile tuturor partidelor parlamentare pentru a decide ce urmează.

Grindeanu a subliniat importanța respectării pașilor constituționali și a clarității în această etapă, menționând că timpul joacă un rol esențial.

Întâlniri discrete între liderii politici

În ultimele zile, Sorin Grindeanu a avut discuții cu principalele figuri politice implicate. El a recunoscut că a avut o întâlnire recentă cu Nicușor Dan, președintele general al Bucureștiului.

Totuși, Grindeanu nu a dorit să ofere detalii despre conținutul acestor discuții și a evitat să spună ce anume s-a discutat la întâlniri.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a discutat și el cu Grindeanu. Liderul PSD a confirmat întâlnirea, dar a precizat că nu a fost nimic ieșit din comun.

„Astfel de întâlniri au loc și au avut loc și în săptămânile trecute, sunt normale. I-am spus cum văd lucrurile, evident, și domnia sa la fel. Și am stabilit ca pe parcursul săptămânii viitoare să vedem care vor fi evoluțiile.”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Aceste discuții au avut mai degrabă rolul de informare reciprocă decât de negociere propriu-zisă. Ambele părți și-au prezentat opiniile, iar decizia finală depinde acum de votul membrilor PSD.

Toți ochii pe votul care poate schimba jocul

Atenția este îndreptată spre sediul PSD în această dimineață de luni. Ședința Biroului Permanent Național va stabili întrebarea pentru membrii partidului, iar referendumul intern le va permite acestora să-și exprime punctul de vedere.

Rezultatul votului intern va fi decisiv. Dacă membrii decid să retragă sprijinul pentru guvernul Bolojan, consultările la Cotroceni ar putea începe imediat, așa cum a anticipat Grindeanu.

Pe de altă parte, dacă se va opta pentru menținerea sprijinului, guvernul Bolojan va continua, cel puțin pentru moment, să conducă executivul.

Este clar că incertitudinea politică este ridicată, iar evoluțiile din această săptămână vor influența scena politică românească pentru perioada următoare. Grindeanu a subliniat că direcția PSD va fi stabilită după consultarea membrilor săi.

Decizia celor 5.000 de membri PSD, chemați la vot, va deschide sau nu calea către o nouă criză guvernamentală și către alte negocieri la Cotroceni. Toată lumea așteaptă cu interes rezultatul acestui proces intern, care poate schimba rapid cursul politic în România.