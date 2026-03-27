Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a pus vineri pe masă trei scenarii clare pentru viitorul coaliției de guvernare, una dintre variante fiind chiar trecerea în opoziție. Anunțul vine după întâlnirea regională Sud Vest Oltenia a partidului, unde tonul a fost unul extrem de critic la adresa partenerilor de la guvernare și, în special, la adresa premierului Ilie Bolojan.

Economia, mărul discordiei

Tensiunile par să fi atins un punct culminant. Sorin Grindeanu a acuzat direct direcția economică a țării, considerând că lucrurile merg prost și că propunerile PSD sunt luate în seamă doar sub amenințare.

„De fiecare dată când venim cu câte o propunere, trebuie să amenințăm. Și da, este despre economie. Și aș transmite în mod direct: Ilie, este despre economie, și nu e despre sărăcie. Și în acest moment, în România, lucrurile merg într-o direcție proastă. Asta am analizat noi astăzi și asta vom analiza la toate întâlnirile regionale pe care le vom avea în perioada următoare”, a declarat Sorin Grindeanu.

PSD, ignorat în ciuda celor 45%

Dar dincolo de cifrele economice, problema pare a fi una de respect politic. Social-democrații, care dețin 45% din locurile coaliției în Parlament (o pondere deloc de neglijat), se simt marginalizați. Grindeanu l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că „nu s-a purtat ca un premier”.

„PSD reprezintă 45% din coaliție ca pondere de locuri în Parlament. Concluzia ședinței de astăzi e că prim-ministrul nu s-a purtat ca un premier. Când ai voturile și faci parte dintr-o coaliție în care cel mai mare partid nu e băgat în seamă sau când e băgat în seamă trebuie să amenințe lucrurile nu mai sunt coordonat constructive. Noi, în 20 aprilie vom face această consultare în care cei care votează vor fi informați de toate opțiunile. Din sală s-au ridicat foarte mulți colegi cu propuneri bune”, a continuat liderul PSD.

Trei variante pe masă

Ce urmează, mai exact?

Până la urmă, liderul social-democrat a fost tranșant și a prezentat opțiunile care vor fi discutate intern pe 20 aprilie. Nu există loc de interpretare. „Să rămânem în această formulă cum suntem acum, cu prim-ministrul Ilie Bolojan și în configurația actuală, să trecem în opoziție, a doua variantă, evidentă, și a treia, să existe o reconfigurare în interiorul acestei coaliții pro-europene. Nu există alte scenarii”, a precizat Grindeanu.

Ușa închisă pentru AUR

Și cum rămâne cu o posibilă alianță cu AUR, o variantă vehiculată nu de puține ori în spațiul public? Grindeanu a exclus categoric această posibilitate, la fel și susținerea unui guvern minoritar, explicând că o eventuală „reașezare” a coaliției ar implica schimbarea premierului și a programului de guvernare.

„PSD nu va face alianță cu AUR. Dacă voiam asta, puteam să o facem la buget. Nu vom susține un guvern minoritar. Nu pot vorbi pentru PNL. Vorbim de o reașezare în această coaliție. Asta înseamnă o schimbare de prim ministru și program de guvernare. Stabilitatea este bună atunci când îți aduce prosperitate. Avem stabilitate în Belarus, Coreea de Nord și Rusia, dar asta nu înseamnă prosperitate”, a conchis Sorin Grindeanu.