Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a tranșat definitiv speculațiile politice privind viitoarele alianțe, anunțând că social-democrații exclud categoric o colaborare cu AUR. Mai mult, acesta a precizat că partidul nu va susține niciun guvern minoritar, în contextul în care PSD a demarat un proces intern de evaluare a coaliției, care se va finaliza pe 20 aprilie.

Linii roșii clare pentru PSD

Într-un interviu televizat, liderul social-democrat a stabilit ferm condițiile pentru orice viitoare majoritate parlamentară. El a reafirmat linia pro-europeană a partidului său, excluzând orice fel de înțelegere cu formațiunile extremiste. V-ați întrebat vreodată ce majorități s-ar putea forma fără PSD? Grindeanu oferă un răspuns tranșant.

„Nu vom face alianţă cu partide care nu sunt pro-europene. Da. Și PSD nu susține un guvern minoritar. Asta nu înseamnă că nu există majorități în Parlamentul României și fără PSD. Noi nu facem cu AUR. Pot să facă alții. Ce de la mine și de la PSD auziți: noi nu vom face această majoritate cu partide extremiste”, a declarat Grindeanu.

Acuzații de „bezele” între PNL și AUR

Dar de ce a fost nevoie de această clarificare? Liderul PSD a acuzat direct partenerii de coaliție de la PNL că au avut o atitudine ambiguă față de partidul condus de George Simion. Pe bune, Grindeanu vorbește despre semnale de apropiere între cele două formațiuni.

„Au fost, așa. A fost mai mult, refuzul de a nega o viitoare alianță între PNL și AUR, ceva de tipul acesta”, a explicat el. Grindeanu a mai menționat că a discutat despre funcționarea coaliției de la București doar cu socialiștii europeni, considerând că „nu neapărat e treaba politică a celorlalţi”.

Evaluare internă până pe 20 aprilie

Social-democrații au demarat un proces complex de analiză a actului de guvernare din ultimele 10 luni. Procesul, care implică performanța miniștrilor și a politicilor publice, se va încheia cu un vot în interiorul partidului, programat pentru 20 aprilie. Ulterior, vor urma întâlniri regionale cu primarii și consiliile județene.

„Începe cu autoevaluare și se extinde la întreaga coaliție, întregul act de guvernare. Vom dezbate lucrurile bune și cele mai puțin bune care s-au întâmplat în ultimele 10 luni, astfel încât atunci când se va da votul în 20 aprilie, lumea să fie informată și să ia decizia în cunoștință de cauză”, a detaliat liderul PSD.

Iar miza, insistă acesta, nu este schimbarea premierului, ci o mai bună funcționare a Executivului. „Miza este ca Guvernul să funcționeze mai bine. Noi vom decide pentru PSD și vom transmite celorlalți care este decizia noastră.”

Stabilitate cu orice preț?

Deși PSD a intrat la guvernare pentru a asigura stabilitatea, Grindeanu admite că nu totul a fost perfect. „Asta nu înseamnă că deciziile din coaliţie, din Guvern, din care şi PSD-ul face parte, au fost întotdeauna cele mai bune”, spune el.

O recunoaștere sinceră.

Mai mult, liderul PSD avertizează că menținerea stabilității cu orice preț poate fi dăunătoare pe termen lung. „Dacă continuăm doar de dragul unei stabilităţi care poate fi reinstaurată într-o perioadă foarte scurtă, s-ar putea să aduci mult mai mult damage întregului context”, argumentează el.

În final, Grindeanu lasă ușa deschisă unor decizii dificile (chiar dacă nepopulare), subliniind că uneori schimbarea este necesară. „Dacă vezi și ajungi la concluzia că lucrurile nu merg în direcția bună, eu cred că e de datoria ta să încerci să le schimbi, să le faci să funcționeze mai bine. Mai pică guverne. Se mai întâmplă lucruri în Europa. Contează ca totul să fie în limitele constituționale și să se mențină o linie pro-europeană”, a conchis liderul PSD.