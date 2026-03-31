Procurorii DNA au descins marți la Autoritatea Rutieră Română (ARR) și în alte 22 de locații din țară, într-un dosar de corupție de amploare. În vizor se află Cristian Anton, fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, suspectat că făcea parte dintr-o rețea prin care atestatele profesionale pentru șoferi se obțineau pe șpagă.

Reacția lui Sorin Grindeanu

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a comentat marți perchezițiile care îl vizează pe fostul său colaborator, având o poziție fermă. „Cine nu respectă legea să plătească! Nu cunosc amănunte. Îmi doresc pentru el, personal, să fie nevinovat.”

Iar Grindeanu a continuat pe un ton la fel de tranșant, subliniind că funcția nu trebuie să scutească pe nimeni de răspundere. „Dacă cineva greșește, nu contează că a fost șef de cabinet sau ministru, plătește!”, a spus acesta.

Percheziții în 5 județe și în Capitală

Acțiunea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj este una de anvergură. Descinderi au loc la 23 de adrese din București și din județele Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea. Sunt vizate sediul central al ARR, dar și domicilii ale unor persoane fizice sau sedii de firme implicate în rețea.

Dosarul investighează fapte de trafic de influență, cumpărare de influență, dare de mită și, nu în ultimul rând, constituire a unui grup infracțional organizat.

Cum funcționa rețeaua șpăgilor

Dar cum se obțineau, mai exact, aceste atestate? Potrivit procurorilor, examenele pentru șoferii de marfă erau complet fraudate. Pe bune, lucrurile stăteau cam așa: candidații plăteau sume cuprinse între 600 și 1.500 de euro pentru a promova garantat.

Mecanismul este descris pe larg de surse judiciare: „În perioada 2024- prezent, mai multe persoane fără calitate au apelat la deținători de școli de atestate aferente transportului de persoane/ mărfuri, care au intermediat obținerea atestatelor într-o manieră ilicită, solicitând diverse sume de bani în scopul traficării influenței pe care o aveau față de funcționari publici din cadrul Autorității Rutiere Române, care făceau parte din comisiile de examinare aferente obținerii atestatelor, candidații neprezentându-se la examen și fiind totusi admiși în urma așa zisei susțineri a examenului, sau prezentându-se și primind în sala de examinare, de la examinatorul ARR, foaia de răspunsuri corecte, pate din suma de bani colectată ajungând la aceștia cu titlu de mită”.

Cristian Anton, care a fost șef de cabinet al lui Grindeanu pe vremea când acesta conducea Ministerul Transporturilor (instituția care are în subordine ARR), este suspectat că făcea parte din acest grup infracțional.

Fenomenul pare extins.

DNA suspectează că rețeaua acționa în mai multe județe, nu doar în București. Suspecții urmează să fie aduși la audieri pentru a da explicații. Numai că la unele dintre percheziții au fost deja găsite sume de bani, confirmând parțial suspiciunile anchetatorilor.