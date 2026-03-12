Guvernul adoptă Bugetul 2026 și majorează salariul minim la 4.325 de lei

Guvernul României se reunește joi seară, într-o ședință extraordinară convocată după mai multe amânări, pentru a adopta pachetul de legi privind bugetul de stat pentru anul 2026. Pe agendă se află și o hotărâre de guvern care prevede majorarea salariului minim brut pe economie începând cu 1 iulie.

Ședința Executivului a fost programată pentru ora 20:15, programul fiind modificat din cauza vizitei oficiale la București a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit informațiilor publicate de Adevarul, miniștrii vor analiza și aproba mai multe proiecte de lege esențiale pentru cadrul fiscal-bugetar al anului viitor.

Ce se află pe agenda Executivului

Printre cele mai importante documente supuse aprobării se numără proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, proiectul de lege privind bugetul de stat pe anul 2026 și proiectul de lege privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

Tot în cadrul ședinței urmează să fie discutată și hotărârea de guvern prin care salariul minim brut pe economie ar putea crește la 4.325 de lei, măsura fiind programată să intre în vigoare de la 1 iulie 2026. O altă hotărâre vizează modificarea schemei de ajutor de stat destinată compensării creșterii accizei la motorina utilizată de transportatori.

Pe ordinea de zi sunt incluse și două proiecte de ordonanță de urgență. Unul dintre ele vizează modificarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, iar celălalt prevede schimbări și completări la mai multe acte normative.

Avertismente și nemulțumiri înainte de vot

Proiectul de buget a primit avizul Consiliului Fiscal, însă instituția a formulat o serie de observații importante. Reprezentanții Consiliului avertizează că echilibrul bugetar pe care se bazează construcția Guvernului este fragil și depinde de o serie de riscuri interne și externe.

Observații au venit și din partea Ministerului Muncii, care a transmis o adresă către Ministerul Finanțelor cu privire la împărțirea fondurilor. Ministrul Florin Manole susține că instituția sa ar urma să primească în 2026 mai puțini bani decât anul trecut, situație care ar putea afecta derularea unor programe de sprijin social.

Strategia social-democraților în coaliție

Partidul Social Democrat a anunțat că va aviza proiectul de buget în forma actuală în ședința de Guvern. Cu toate acestea, liderii social-democrați intenționează să depună mai multe amendamente în Parlament, în timpul dezbaterilor din comisiile de specialitate și din plen.