Motorina a depășit pragul psihologic de 10 lei pe litru, ajungând și la 10,4 lei în unele stații. Ca răspuns la aceste scumpiri, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul a decis să intervină. Prima măsură, care vizează limitarea adaosurilor comerciale pentru a stopa specula, va intra în vigoare de poimâine.

De ce s-au scumpit carburanții

Șeful Executivului a explicat că majorările de la pompă sunt direct legate de tensiunile internaționale, mai precis de conflictul din Orientul Mijlociu. E drept că nu e o surpriză pentru nimeni. „Suntem în situația în care, de o lună de zile, datorită războiului din Iran, practic piețele internaționale de combustibil sunt perturbate puternic.”

Această instabilitate a propulsat prețul țițeiului la nivel global. „Asta a făcut ca prețul internațional al țițeiului să crească cu peste 40-50%, ajungând la o valoare de peste 100 de dolari pe baril, față de 70 de dolari înainte de luna martie. Ca efect, toate piețele din lume au fost afectate puternic,” a detaliat Bolojan. Impactul s-a resimțit imediat și în România. „În România, așa cum știm, la motorină, prețurile au crescut de la 8 lei aproximativ până la 10,3-10,4 lei.”

De ce nu s-a intervenit mai devreme

Dar de ce a așteptat Guvernul atât de mult să acționeze? Premierul susține că o intervenție pripită ar fi fost inutilă, având în vedere volatilitatea extremă a pieței. „Aceste creșteri nu le puteam opri, pentru că suntem o piață influențată de ceea ce se întâmplă pe piețele externe. Când ne-am apropiat de o valoare care s-ar duce spre o stabilizare, adică creșterea noastră de preț să semene, în procente, cu creșterea de pe piața internațională, atunci este logic să intervii.”

Bolojan a folosit o metaforă plastică pentru a-și justifica strategia. „Dacă intervii când lucrurile sunt total volatile, este ca și cum ai mătura când viscolește. Efectul este zero.”

Logica pare simplă.

Prima măsură concretă anti-speculă

Iar acum, Guvernul a decis să acționeze. S-a stabilit o fereastră de timp considerată critică pentru a implementa măsurile de sprijin. „Am luat o primă măsură, stabilind o perioadă în care vom interveni, considerând că trei luni ar fi o perioadă critică în următorul trimestru,” a anunțat premierul.

Până la urmă, prima decizie vizează direct profiturile considerate speculative ale distribuitorilor de carburanți. „Am intervenit pentru a elimina posibilitatea de a specula prețuri, limitând adaosurile la valoarea medie de anul trecut. Va intra în vigoare de poimâine,” a confirmat Ilie Bolojan.

Reducerea accizei, încă în analiză

Dincolo de plafonarea adaosului comercial, pe masa Coaliției se află și alte scenarii. Principala variantă luată în calcul este reducerea treptată a accizei, o măsură propusă de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Discuțiile vizează o tăiere de 5% până la maximum 25% a accizei pentru carburanți, decizia finală urmând a fi luată săptămâna viitoare, după finalizarea calculelor de impact bugetar.

Dar modificarea TVA-ului nu este luată în calcul. Surse din interiorul discuțiilor (care au avut loc la Palatul Victoria) au explicat că măsura este nesustenabilă. Motivul? „Din încasările suplimentare de TVA (datorate creșterii prețurilor) se finanțează compensarea suplimentară de acciză la transportatori și agricultori.”