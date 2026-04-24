Criza politică din România se reduce la o ecuație clară: nici guvernul, nici opoziția nu au suficiente voturi pentru a-și impune voința în Parlamentul cu 463 de membri. Premierul Bolojan are nevoie de 51 de voturi pentru a obține încredere, iar opoziției îi mai lipsesc 32 pentru a-l demite.

Atmosfera politică din București este tensionată după ce miniștrii PSD au părăsit Guvernul. Premierul Ilie Bolojan încearcă să obțină un nou vot de încredere, în timp ce mai multe grupuri din opoziție pregătesc moțiuni de cenzură. Totul se rezumă la cifre și negocieri.

Majoritatea absolută necesară pentru orice decizie importantă este de 232 de voturi, adică jumătate plus unu din cei 463 de parlamentari. Niciuna dintre tabere nu reușește să atingă acest prag, iar fiecare vot devine esențial.

Moțiunile care pot răsturna balanța

Prima opțiune pentru demiterea guvernului rămâne moțiunea de cenzură. Pentru a fi inițiată, sunt necesare semnăturile a cel puțin 116 parlamentari, adică o pătrime din total. Însă pentru ca moțiunea să treacă și guvernul să fie demis, este nevoie de 232 de voturi în plen.

George Simion, liderul AUR, a anunțat că va depune o moțiune în luna mai. Deputatul Stefăniță Avrămescu, purtătorul de cuvânt al partidului, a declarat: „Noi vom iniția, după cum am anunțat, în luna mai (după data de 13, când vor fi disponibile cifrele economice pentru primul trimestru din 2026). În ceea ce privește semnăturile, ne bazăm pe cele ale parlamentarilor AUR, 90 la număr, plus grupurile din opoziție (PACE, POT, SOS și neafiliați).”

PSD nu a anunțat oficial o moțiune de cenzură, dar există semnale că se pregătește în această direcție. Vicepremierul demisionar Marian Neacșu a spus: „Secretarii de stat PSD își vor da demisia odată cu moțiunea de cenzură.” Liderul Sorin Grindeanu a declarat: „E o variantă, sau vom vota o altă moțiune de cenzură depusă de altcineva.”

Voturile care pot schimba totul

AUR se bazează pe 90 de parlamentari proprii și încearcă să atragă sprijinul altor grupuri mici din opoziție. La Camera Deputaților, SOS România are 15 membri, POT are 16, iar neafiliații sunt 13. La Senat, PACE are 12 membri, iar neafiliații 6. În total, se adună 152 de voturi.

Acest număr este suficient pentru a iniția o moțiune, dar nu și pentru a o adopta și a demite guvernul, unde pragul de 232 rămâne de neatins. Mai lipsesc multe voturi pentru a ajunge la majoritate.

PSD, pe de altă parte, evită o alianță directă cu AUR. Singur, are 130 de voturi. Chiar dacă ar aduna toate voturile celorlalte grupuri mici, ajunge la aproximativ 198 de voturi, tot sub pragul necesar. Pentru a demite guvernul, PSD ar mai avea nevoie de 34 de voturi. Fără o alianță largă sau schimbări de poziție, acest obiectiv rămâne dificil de atins.

Mișcările PACE și pașii următori

Grupul PACE a depus deja o moțiune pe 15 aprilie. Senatorul Ninel Peia a explicat: „Grupul PACE – Întâi România a deschis deja lista de semnături pe 15 aprilie. Întrebarea nu este dacă votăm noi, ci dacă PSD și AUR au curajul să semneze moțiunea noastră intitulată „Progresismul ucide România – Guvernul Bolojan a adus foamea și frigul în casele românilor”. Vom adera la orice demers care duce la căderea Guvernului, dar nu semnăm cecuri în alb. Vrem să vedem dacă textul lor reflectă valorile naționale, creștine și conservatoare, dar și prioritățile românilor, nu doar jocuri de culise între partidele de sistem.”

Premierul și încercarea de a rămâne la putere

Pentru a-și păstra funcția după ieșirea PSD din guvern, premierul Ilie Bolojan are nevoie de un vot de încredere din partea Parlamentului. Și pentru el, pragul este tot de 232 de voturi.

Bolojan se bazează pe partidele rămase în guvern și pe minorități. La Camera Deputaților, PNL are 51 de voturi, USR 40, UDMR 22, iar minoritățile 17, însumând 130 de voturi. La Senat, PNL are 22, USR 19 și UDMR 10, ceea ce aduce încă 51 de voturi. În total, premierul poate conta pe 181 de voturi.

Prin urmare, Bolojan are nevoie de încă 51 de voturi pentru a obține încrederea Parlamentului. Fără o schimbare majoră în alianțe sau fără susținerea unor parlamentari din alte grupuri, această misiune rămâne dificilă.

Parlamentul în continuă mișcare

Actualul Parlament a trecut prin numeroase schimbări. Grupurile inițiale s-au fragmentat sau au dispărut. POT și SOS România nu mai au grupuri la Senat, iar SOS România s-a transformat în PACE. Unii senatori POT au trecut la neafiliați sau la noul PACE.

La Camera Deputaților, pe 23 aprilie, 10 membri ai grupului POT au format „Uniți pentru România”. Deputatul Dan Mihai Nicolae a explicat: „Noi nu am plecat din POT, doar am redenumit grupul de la Cameră din POT în „Uniți pentru România”. Pe fondul neînțelegerilor acumulate în cadrul grupului în ultimul an, în decembrie am solicitat fostei conduceri a grupului, mai exact doamnei președinte Ana Maria Gavrilă, o ședință, printr-un vot majoritar al deputaților, în urma căreia să facem o analiză a măsurilor (dezastruoase) din ultimul an și să punctăm strategia pentru 2026. Din păcate, Ana Maria Gavrilă, împreună cu soțul, sora și verișoara soțului, nu au dorit să dea curs acestei întâlniri (fără explicații), motiv pentru care deputații, în marea lor majoritate, au depus la Secretariatul General al Camerei Deputaților solicitarea schimbării numelui grupului.”

Analizând datele, PSD a câștigat cei mai mulți membri: 8 deputați și 1 senator de la alte partide. PNL a atras doi deputați, iar AUR, deși a câștigat doi, a pierdut trei. PNL a atras recent și un deputat PSD, Emanoil Neagu, deși transferul nu este încă oficializat.

Atât PNL, cât și PSD, caută activ noi voturi printre nemulțumiții din alte formațiuni. Fiecare parlamentar care schimbă tabăra poate influența decisiv rezultatul voturilor viitoare.

Totul se joacă la limită

Cifrele arată clar: pentru moțiunea de cenzură și pentru votul de încredere, pragul de 232 de voturi rămâne greu de atins pentru ambele tabere. Opoziției îi lipsesc 32 de voturi, iar guvernului îi lipsesc 51.

În perioada următoare, se așteaptă depunerea oficială a moțiunilor de cenzură, în special cea anunțată de AUR pentru luna mai și cea deja depusă de PACE. Parlamentarii vor avea de luat decizii importante, iar negocierile sau eventualele migrări ar putea schimba balanța. Rămâne de văzut dacă vreo tabără va reuși să adune voturile lipsă sau dacă se va ajunge la alegeri anticipate. Un lucru e sigur: fiecare vot va conta în perioada următoare.