Guvernul a aprobat joi proiectul de modernizare a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), o mișcare finanțată integral din fonduri europene. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii, Florin Manole, care a precizat că obiectivul principal este creșterea șanselor reale ca persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să primească sprijin eficient și adaptat pieței actuale.

Miza concretă a ministrului Muncii

Într-o postare pe Facebook, ministrul Florin Manole a detaliat viziunea din spatele acestei decizii, subliniind impactul direct asupra cetățenilor. E drept că modernizarea unei instituții sună birocratic, dar miza pare să fie una umană.

„Am aprobat astăzi în Guvern modernizarea ANOFM. Pentru mine, miza acestui proiect este una foarte concretă: să creștem șansele reale ale oamenilor de a-și găsi un loc de muncă. Folosim fondurile europene nu doar ca să modernizăm o instituție, ci ca să ajungem mai bine la fiecare persoană care are nevoie de sprijin, fie că vorbim despre tineri la început de drum, oameni care vor să se recalifice sau persoane din grupuri vulnerabile”, a scris ministrul.

Cifrele proiectului: 275.000 de inactivi țintiți

Dincolo de declarațiile de principiu, programul are ținte numerice extrem de ambițioase. Dar cum se traduc, pe bune, aceste planuri? Proiectul urmărește extinderea serviciilor ANOFM pentru a identifica și a aduce pe piața muncii sute de mii de persoane considerate în prezent inactive. Cifrele sunt clare și au fost comunicate de oficialul guvernamental.

„Prin acest proiect, vrem să aducem în servicii peste 21.000 de angajatori, să identificăm și să sprijinim 275.000 de persoane inactive și să formăm aproape 2.000 de angajați ai sistemului public de ocupare”.

600 de posturi noi la ANOFM

Iar modernizarea nu se oprește la servicii digitale sau proceduri noi. Ministrul Muncii a confirmat că procesul presupune și o suplimentare a personalului, prin crearea a 600 de posturi noi care vor fi finanțate tot din fonduri europene.

O gură de aer proaspăt pentru sistem.

Potrivit lui Florin Manole, această extindere a personalului (o decizie necesară, am zice) va permite o consiliere mai apropiată de beneficiari. Si, în același timp, va asigura servicii mai eficiente într-un context economic în care cerințele pieței se schimbă cu o viteză amețitoare.