Numărătoarea inversă pentru Coaliție a început. Doar o săptămână ne mai desparte de referendumul anunțat de Sorin Grindeanu, o mutare care testează din plin fundația puterii stabilită cu greu în decembrie 2024. Fragilitatea legăturilor politice, un compromis de la bun început, pare să-și arate acum limitele.

Ilie Bolojan refuză demisia

Chiar dacă un guvern își pierde majoritatea, nu înseamnă că pică automat. Numai ca devine extrem de vulnerabil în fața unei moțiuni de cenzură. O altă variantă ar fi demisia premierului, care atrage căderea întregului cabinet. Pus sub presiune, Ilie Bolojan a răspuns ferm că demisia nu este o opțiune.

„Este dreptul fiecărui partid să folosească instrumentele parlamentare pe care le are. Nu iau în calcul o astfel de ipoteză, caut să mă comport responsabil, cât suntem într-o situație de criză”, a declarat Ilie Bolojan, reluând un mesaj transmis încă din luna martie.

Nicușor Dan, mediatorul crizei

În oricare dintre scenarii, Președintele României intră în joc pentru a media criza politică. Întrebat pe 7 aprilie la Timișoara (în cadrul unei conferințe de presă) dacă îi va cere demisia lui Ilie Bolojan sau va accepta un guvern minoritar, Nicușor Dan a oferit un răspuns detaliat.

„Eu? În ce calitate? (…) Noi avem o conjunctură parlamentară care obligă cele patru partide parlamentare pro occidentale și minoritățile naționale să conlucreze pentru ca România să-și ducă la bun sfârșit obiectivele pe care și le-a asumat. Aceste partide, dincolo de tot zgomotul public, au colaborat foarte bine pentru OCDE, unde suntem la jalonul 24 din 25, au colaborat destul de bine pe PNRR, mai au cinci luni pentru a absorbi banii ăstia. Deci cred că, dincolo de declarații politice, joc politic, chiar configurații politice, e important că există responsabilitate pentru obiective mari pe care România și le-a stabilit”, a declarat șeful statului.

USR condamnă, AUR refuză alianțe

Partidele privesc diferit această criză. USR vede în demersul PSD un semn al problemelor interne ale social-democraților. Radu Miruţă a avertizat că, dacă PSD va participa la o moțiune de cenzură, discuțiile în coaliție se vor încheia. „Eu cred că PSD nu ştie cum să scape de propriile probleme. Într-o ţară în care ministerialele NATO, ale miniştrilor apărării, discută despre mutări de capabilităţi nucleare, despre recalibrari ale coaliţiei de voinţă pentru eliberare de strâmtori care duc la creşterea sau la scăderea preţului la combustibil, nu e cazul ca România să nu-şi poată ridica privirea de la vârful pantofilor şi să fie ruptă de realitate la ce se întâmplă la nivel mondial”, a declarat recent Miruţă.

De cealaltă parte, AUR exclude din start o alianță cu PSD în opoziție. Petrișor Peiu a fost tranșant: „Noi avem propria noastră strategie, propria noastră opțiune care este, repet, de a nu face niciun fel de coaliție, înțelegere sau alianță cu vreunul din partidele actualei guvernări până la alegeri. Pe termen lung, fie că sunt alegeri anticipate, fie că sunt alegeri la termen, nu vom intra în nicio coaliție cu vreunul din aceste partide. Primul conflict imediat este legat de cota de TVA.”

Ce urmează de fapt

Și totuși, ce se poate întâmpla concret? Chiar dacă PSD se retrage, partidele rămase pot continua să guverneze într-o formulă restrânsă, minoritară. Problema reală apare la votul legilor în Parlament. O eventuală majoritate formată din PSD, AUR și Grupul Minorităților ar putea aduna 250 de parlamentari, suficienți pentru a bloca sau decide soarta proiectelor legislative. Dar oare chiar se va ajunge aici?

Nu ar fi prima dată.

Guvernarea prin Ordonanță de Urgență a fost, nu de puține ori, un instrument folosit intens în România în momente care au necesitat decizii rapide. E drept că alegerile anticipate sunt și ele o variantă teoretică prevăzută de Constituție, dar condițiile stricte (respingerea a două propuneri de guvern) fac acest scenariu aproape imposibil în practică.

Pe surse politice, însă, se vehiculează o altă teorie. Schimbarea premierului, nu o nouă matematică parlamentară. Asta ar putea fi, până la urmă, adevărata miză a crizei actuale.