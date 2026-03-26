Guvernul are o zi plină joi, 26 martie. Pe masa Executivului se află o serie de măsuri critice, de la modificarea cadrului legal pentru industria de apărare, la o nouă ordonanță de urgență pentru intervenția pe piața carburanților și aprobarea unor investiții de miliarde de lei în infrastructura rutieră.

Intervenție pe piața carburanților

Una dintre cele mai așteptate decizii este adoptarea proiectului de ordonanță de urgență privind criza carburanților. Decizia vine după consultările de miercuri de la Palatul Victoria, unde prim-ministrul Ilie Bolojan și ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-au întâlnit cu reprezentanți ai patronatelor.

Cum vine asta, mai exact? Potrivit premierului, noua ordonanță va oferi guvernului pârghiile necesare pentru a interveni pe piața carburanților, având ca scop principal securitatea aprovizionării pentru cetățeni și pentru economie. Iar principiul de bază sună cunoscut: partajarea costurilor între stat, mediul privat și consumatori. Se caută, așadar, soluții transparente, ușor de aplicat și cu efecte colaterale minime.

Modificări pentru industria de apărare

Pe lângă problema prețurilor la pompă, Executivul va modifica și Ordonanța de Urgență nr. 62/2025. Aceasta vizează implementarea Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE).

Concret, va fi introdus un nou articol care stabilește clar cadrul instituțional pentru implementarea planului de investiții și administrarea fondurilor europene alocate României. Nota de fundamentare a proiectului precizează că vor fi definite rolurile și atribuțiile instituțiilor implicate (o mișcare necesară pentru a evita blocajele birocratice), precum și mecanismele de colaborare cu Comisia Europeană.

Miliarde de lei pentru drumuri expres

Agenda ședinței include și două proiecte majore de infrastructură. Guvernul va aproba indicatorii tehnico-economici pentru drumul expres Suceava – Siret, o investiție estimată la o valoare colosală de 7,42 miliarde de lei. vor fi reaprobați indicatorii pentru sectorul Satu Mare – Baia Mare din drumul expres Petea – Satu Mare – Baia Mare, un proiect cu o valoare de aproape 5 miliarde de lei.

Cifrele sunt, pe bune, impresionante.

Dar agenda nu se oprește aici. V-ați întrebat vreodată cât de repede se mișcă lucrurile când există fonduri alocate?

Alte decizii pe masa Guvernului

Pe lista de hotărâri se mai află și aprobarea contribuției anuale a României la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) pentru anul 2026. În plus, o altă decizie vizează recunoașterea Fundației Centrul Cultural „ARTSOCIETY” ca fiind o organizație de utilitate publică, un statut care îi va oferi acces la noi oportunități de finanțare și dezvoltare.