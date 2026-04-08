Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că un nou pachet de modificări legislative privind funcționarea balastierelor va fi finalizat în următoarele zile. Măsura vine după ce un raport a scos la iveală o realitate șocantă. Nu mai puțin de 1200 de iazuri piscicole avizate pe hârtie s-au dovedit a fi, de fapt, sute de cratere folosite pentru extracția ilegală de agregate.

Un paravan pentru mafii

Diana Buzoianu a explicat pe larg cum această practică ilegală a afectat direct comunități întregi, lăsându-le fără apă și distrugând infrastructura. Ministrul acuză că autoritățile de control au ignorat fenomenul ani la rând, permițând dezvoltarea unor adevărate rețele care au profitat de vidul legislativ.

„Balastierele ilegale lasă fără apă comunități, distrug infrastructură, pun în pericol viața oamenilor. Sutele de balastiere ilegale care au însemnat sute de cratere abandonate peste tot în țară au fost ignorate de autoritățile de control ani de zile la rând. Noi nu am mai acceptat uitatul în altă parte. Am crescut exponențial controalele, am scos la iveală fenomenul iazurilor piscicole care erau paravan pentru balastiere, am lansat inspectorul balastierelor. Acum suntem în faza de modificat legislația pentru a opri mafiile acestea pe viitor”, a declarat Diana Buzoianu.

Pe bune, cum s-a putut ajunge aici? Ani de zile, fenomenul a fost trecut cu vederea. Dar ministrul susține că lucrurile se schimbă radical.

Propuneri concrete pe masa Guvernului

Pentru a pune capăt acestor practici, a avut loc o ședință de lucru la Guvern, convocată de premierul Ilie Bolojan. La întâlnire au participat reprezentanți de la Administrația Națională „Apele Române”, Garda Națională de Mediu și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier. s-au pus pe masă măsuri clare și ferme.

„Așa că m-am bucurat să avem zilele acestea ședința convocată domnul Ilie Bolojan la Guvern, pentru a discuta aplicat ce propuneri de modificări de legislație avem pentru ca exploatarea de agregate să nu mai pună în pericol românii. Îi mulțumesc Premierului pentru susținerea unei legislații în domeniul balastierelor mult mai bună decât ce avem acum. Printre propunerile pe care le-am susțin în cadrul ședinței se numără: limitarea termenelor prevăzute în avize pentru realizarea iazurilor piscicole, creșterea garanțiilor care sunt cerute pentru neîndeplinirea obligațiilor de către firmele avizate, sancțiuni clare aplicate pentru nerealizarea lucrărilor asumate în proiecte, crearea unui mecanism mai clar de executare a garanțiilor în caz de neîndeplinire a obligațiilor legale”, a explicat ministrul Mediului.

E drept că propunerile par să atace problema direct la rădăcină.

Raportul care a declanșat totul

Scandalul a fost detonat de un raport oficial publicat în urmă cu aproximativ o lună. Iar cifrele din document sunt de-a dreptul incredibile, arătând amploarea fenomenului de extracție ilegală de agregate sub masca unor proiecte piscicole.

„Acum aproximativ o lună am publicat oficial raportul care arăta cum 1200 de iazuri piscicole avizate pe hârtie…. au fost, în fapt, sute de cratere folosite pentru balastiere. Paravan pentru extragere de agregate. Zilele acestea vom veni și cu o propunere de schimbare a legislației în domeniu. Am lansat de o săptămână și inspectorul balastierelor unde, în premieră, absolut oricine poate afla în câteva secunde dacă balastiera pe care vrea să o verifice are activitate legală sau nu. Un instrument pe care mulți au încercat să-l oprească”, a precizat Buzoianu într-o postare anterioară.

Un nou instrument digital pentru cetățeni

S-a lansat și o platformă online.

Numită „inspectorul balastierelor”, aplicația (disponibilă de o săptămână) permite oricui să verifice legalitatea unei exploatări de agregate în doar câteva secunde. Este un pas spre transparentizare, menit să implice și cetățenii în monitorizarea activităților care le pot afecta direct viața.