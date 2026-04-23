Demisiile miniștrilor PSD au aruncat scena politică într-o nouă criză. Partidul a retras oficial sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan, mișcare ce deschide o perioadă de instabilitate majoră, în care soluțiile depind fie de o reconfigurare rapidă a majorității, fie de intervenția unor forțe parlamentare care până acum au stat în afara jocului guvernamental.

PSD: „Premierul nu mai are legitimitate”

Social-democrații sunt tranșanți. Ei susțin că retragerea miniștrilor marchează pierderea majorității parlamentare de către premier, ceea ce îi anulează „legitimitatea democratică de a exercita funcţia de conducere a Guvernului României”. Iar PSD se declară dispus să participe la formarea unui nou executiv proeuropean, fie cu un premier politic, fie cu unul tehnocrat.

O coaliție „greșit programată”

Politologul Cristian Pîrvulescu avertizează că nu e vorba de un simplu accident politic. Situația actuală este, de fapt, expresia unei „crize instituţionale” mai vechi. Dar cum s-a ajuns aici? Pîrvulescu, profesor la SNSPA, explică faptul că tensiunile sunt o consecință directă a modului în care legislația a redefinit rolul premierului, dându-i puteri excesive. „Această coaliţie nu funcţionează în mod normal pentru că de la început a fost greşit programată”, spune profesorul. El compară modelul actual cu guvernarea CDR, unde premierul era un mediator, nu un decident unilateral în lipsa consensului, o schimbare incompatibilă cu logica oricărei coaliții.

Scenariile de pe masă

Hai să vedem ce urmează. PSD și PNL mizează pe strategii diferite. Social-democrații invocă procedurile constituționale, în timp ce liberalii se bazează pe lipsa unei majorități alternative clare. Numai ca, avertizează Pîrvulescu, premierul nu poate ignora la nesfârșit Parlamentul. „Ilie Bolojan nu poate să rămână fără vot de încredere din Parlament”.

Printre soluțiile de deblocare rapidă se numără un premier tehnocrat, care ar putea rezolva situația fără a epuiza termenul maxim de 45 de zile. O altă variantă ar fi o moțiune de cenzură, o soluție rapidă, dar cu costuri politice mari pentru PSD, deoarece ar presupune o colaborare directă cu AUR.

AUR, noul arbitru al puterii

Și aici ajungem la miezul problemei. Poate cea mai delicată consecință a acestei crize este rolul decisiv pe care l-au căpătat partidele extremiste. „Cei care au devenit arbitri puterii în România […] sunt cei de la AUR”, afirmă fără ocolișuri Cristian Pîrvulescu.

Lucrurile stau cât se poate de clar.

Politologul critică dur disponibilitatea unor partide democratice, inclusiv poziționările recente ale USR, de a lua în calcul colaborarea cu AUR. Până la urmă, orice vot de încredere pentru un nou guvern atârnă de sprijinul lor. Concluzia lui Pîrvulescu este tăioasă și nu lasă loc de interpretări: „Votul de încredere din Parlament nu poate fi făcut decât cu sprijinul AUR. Punct”.

Cine preia ministerele vacante

În replică, premierul Ilie Bolojan a anunțat joi, 23 aprilie, că va trimite rapid la Cotroceni demisiile și propunerile de înlocuire. Scopul este ca activitatea Guvernului să revină la normal cât mai repede. Iată lista interimarilor:

Ministerul Muncii: Dragoș Pîslaru (actual la Investiții și Proiecte Europene)

Ministerul Sănătății: Cseke Attila (de la Dezvoltare)

Ministerul Agriculturii: Tanczos Barna (vicepremier)

Ministerul Justiției: Cătălin Predoiu (de la Interne)

Ministerul Energiei: Ilie Bolojan (chiar prim-ministrul)

Ministerul Transporturilor: Radu Miruță (de la Apărare)

În locul vicepremierului Marian Neacșu a fost numită Oana Gheorghiu, la rândul său vicepremier. Deși miniștrii PSD demisionari rămân în funcție până la publicarea decretelor de eliberare (o chestiune de procedură), aceștia au anunțat că nu vor mai participa la ședințele de guvern.