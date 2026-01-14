Anul a început cu o gură de oxigen financiar pentru partidele politice din România. Mai exact, peste 14,47 milioane de lei au intrat în conturile lor din subvenții de la bugetul de stat, numai în luna ianuarie. Asta reiese din datele publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), iar colegii de la Adevărul au scris despre asta. Banii au fost virați pe 13 ianuarie, marcând primul transfer de subvenții din an.

PSD, campion la încasări

Nu e nicio surpriză că grosul banilor a ajuns la partidele cu greutate parlamentară. Lider incontestabil la încasări este Partidul Social Democrat (PSD), care a primit nu mai puțin de 4.801.515 lei. Aproape o treime din totalul subvențiilor a ajuns direct în conturile social-democraților! E o sumă importantă, fără îndoială, dar vine și cu responsabilități pe măsură, mai ales într-un an cu atâtea provocări politice.

AUR și PNL, pe podium

Pe locul doi în topul beneficiarilor se află Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), cu 2.839.211 lei. O sumă considerabilă, care arată că partidul condus de George Simion are resurse importante pentru a-și continua proiectele. Pe poziția a treia se situează Partidul Național Liberal (PNL), cu 2.614.110 lei. Liberalii, deși sunt la guvernare, primesc mai puțini bani decât AUR, ceea ce demonstrează că reprezentarea parlamentară joacă un rol crucial în alocarea fondurilor.

USR și alte formațiuni

Uniunea Salvați România (USR) a primit 1.855.474 lei, o sumă care, deși importantă, este semnificativ mai mică decât cea încasată de PSD, AUR sau PNL. Alte formațiuni politice au primit sume mult mai mici. Spre exemplu, Partidul Oamenilor Tineri (POT) a încasat 994.491 lei, în timp ce Partidul Mișcarea Populară (PMP) a primit doar 67.932 lei. Diferențele sunt mari și reflectă, în mare măsură, raportul de forțe din politica românească.

Cum se calculează subvențiile

Sumele sunt calculate în funcție de reprezentarea politică la nivel național și sunt destinate sprijinirii activităților partidului, conform reglementărilor legale. Practic, cu cât ai mai mulți parlamentari și consilieri locali, cu atât primești mai mulți bani de la stat. E un sistem care, cel puțin teoretic, ar trebui să asigure o finanțare echitabilă a partidelor politice. Doar că, în realitate, lucrurile sunt mai complicate, iar dezbaterile privind modul în care sunt cheltuiți acești bani sunt mereu aprinse.