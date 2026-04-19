Premierul Ilie Bolojan a tranșat duminică seara soarta Guvernului în cazul retragerii miniștrilor PSD. Nu va demisiona. Mai mult, a subliniat că președintele Nicușor Dan nu i-a cerut să părăsească funcția, iar prioritatea absolută este asigurarea continuității guvernării într-o perioadă critică pentru absorbția fondurilor europene.

Nu voi demisiona

Anunțul a fost făcut duminică seara, într-o intervenție televizată. Ilie Bolojan a fost categoric în privința viitorului său la Palatul Victoria, indiferent de decizia partenerilor de coaliție. „Deci, în funcție de ceea ce va decide PSD într-o manieră sau alta, nu voi demisiona din funcția de premier. Asta este prima chestiune”.

O declarație tranșantă.

Dar de ce această poziție fermă, s-ar întreba mulți? Premierul acuză Partidul Social Democrat că nu a venit cu soluții concrete sau critici constructive la adresa actului de guvernare. Pe bune, dacă ar fi existat o alternativă viabilă, lucrurile ar fi stat altfel, sugerează Bolojan. „După cum ați văzut în aceste zile, nu există niște critici legate de anumite lucruri care nu au fost respectate din planul de guvernare, legate de ce nu s-a făcut sau niște soluții care sunt propuse, care să îndrepte lucrurile. Dacă aș vedea că există o soluție, că ceva nu s-a făcut bine, care ar îndrepta lucrurile. Dacă premierul Bolojan ar fi ținut banii țării strânși într-o anumită zonă și nu i-ar fi eliberat, dacă s-ar fi putut face niște reforme, altele decât s-au făcut până acum, dacă ar fi fost niște soluții pe care PSD le-ar fi propus până acuma, dar nu le-a propus niciodată, atunci credeți-mă că n-ar fi fost niciun fel de problemă ca să mă retrag din această funcție. Asta că se poate de clară. Dar nu există soluții, n-au fost prezentate alte soluții”.

Discuțiile cu președintele Dan

Iar sprijinul pare să vină, cel puțin tacit, și de la Palatul Cotroceni. Premierul a confirmat că a discutat deja cu președintele Nicușor Dan despre criza care se prefigurează, prezentându-i perspectiva sa asupra evenimentelor.

Elementul cheie este că șeful statului nu i-a cerut să facă un pas în spate. „Am discutat cu domnul președinte despre această chestiune, l-am informat cu privire la perspectiva vis-a-vis de ceea ce se întâmplă și vom discuta cu siguranță în zilele următoare vis-a vis de această posibilă criză care se prefigurează”, a declarat Bolojan. Președintele nu i-a cerut demisia.

Riscul pierderii fondurilor PNRR

Dincolo de jocurile politice, miza reală este una financiară și extrem de presantă. Premierul a avertizat că o criză guvernamentală ar putea costa România sume uriașe din PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență), cu un termen limită periculos de apropiat. „Dar gândiți-vă că în condițiile în care se intră într-o asemenea criză, noi trebuie să ne absorbim fondurile europene pe care le avem prin PNRR până în august. Dacă guvernul nu funcționează, dacă sunt perturbații în activitatea guvernamentală, există o probabilitate să pierdem sume importante și veți vedea dacă s-ar întâmpla asta, că nimeni nu va răspunde în august când s-ar putea să pierdem niște sume.”

La fel de importantă este și continuarea reformelor privind reducerea cheltuielilor bugetare. O eventuală blocare a acestora ar afecta datele financiare din a doua parte a anului.

Planul B pentru ministere

Și cum vine asta, mai exact, cu asigurarea guvernării fără o parte din cabinet? Ilie Bolojan a explicat că există o procedură constituțională clară pentru o astfel de situație, pe care intenționează să o aplice pentru a evita un blocaj total.

„În condițiile în care s-a întâmplat o astfel de situație de care v-am spus nu-i mi-o doresc pentru că cred că nu avem nevoie de o criză, atunci vom proceda conform reglementelor constituționale și cel puțin într-o primă etapă, dacă vor fi retrași miniștri, alți membri ai cabinetului vor prelua portofoliile care se vacantează în urma retragerii miniștrilor. Este important ca guvernul să lucreze în perioada următoare, pentru că, v-am spus, avem problema fondurilor europene. Avem problema a reducerilor de cheltuieli pe care trebuie să le facem. Gândiți-vă că noi am lăsat partea de reduceri de cheltuieli să se facă etapizat inclusiv anul acesta. Dacă nu ne vom reduce cheltuielile în continuare, prin închiderea reformelor care sunt începute, atunci, în mod clar, datele financiare din a doua parte a anului vor arăta diferit față de ceea ce s-a proiectat.”