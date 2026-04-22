Premierul Ilie Bolojan își păstrează mandatul și anunță că PNL va susține în Parlament un acord pentru a opri conflictele politice, astfel încât România să poată accesa fondurile europene și să respecte angajamentele din PNRR, indiferent de partidul aflat la putere.

După consultările de la Cotroceni, Ilie Bolojan a transmis că își continuă mandatul de premier, iar PNL va pune accent pe stabilitate și pe atragerea fondurilor europene. Pentru mulți, această decizie aduce speranța că proiectele importante nu vor fi blocate de tensiunile politice.

Un pas înainte pentru echilibru și proiecte majore

Ilie Bolojan a declarat: „Am încheiat consultările cu domnul președinte și echipa de la Cotroceni, în cadrul cărora am prezentat poziția Partidului Național Liberal. Această poziție reflectă deciziile luate ieri de Biroul Politic, și anume faptul că îmi asum în continuare mandatul de premier.”

Bolojan a subliniat că partidul său rămâne ferm pe poziții și va continua să conducă Guvernul. El a reiterat că deciziile luate în Biroul Politic Național sunt respectate, iar stabilitatea politică și accesarea fondurilor europene rămân prioritățile PNL în perioada următoare.

Premierul a precizat: „Partidul Național Liberal va susține, atât la nivel guvernamental, cât și parlamentar, activitatea Guvernului, astfel încât acesta să poată administra țara în condiții cât mai bune în această situație dificilă.”

Scopul principal este ca efectele crizei politice generate de PSD să fie cât mai reduse asupra absorbției fondurilor europene și a economiei. Bolojan a adăugat: „Vom susține atât la nivel guvernamental, cât și parlamentar, proiectele importante care trebuie adoptate în perioada imediat următoare, astfel încât această criză politică generată de Partidul Social Democrat să aibă efecte cât mai mici asupra absorbției fondurilor europene, asupra angajamentelor României și asupra situației economice, în general.”

O propunere care poate schimba mersul lucrurilor în Parlament

Cea mai importantă inițiativă anunțată de PNL este susținerea unui moratoriu parlamentar. Acest lucru presupune ca partidele să lase deoparte conflictele pentru a adopta rapid legile necesare pentru accesarea fondurilor europene.

Ilie Bolojan a explicat: „Una dintre acestea ține de îndeplinirea jaloanelor pentru absorbția fondurilor europene. După cum știți, pentru a accesa finanțările europene trebuie făcute câteva reforme, ceea ce presupune proiecte de legi în Parlament sau hotărâri de guvern. Pentru proiectele de legi este nevoie de sprijin parlamentar, iar PNL va susține un moratoriu astfel încât, indiferent de partidele politice, România să îndeplinească aceste jaloane și să putem absorbi banii europeni.”

Obiectivul este clar: România trebuie să îndeplinească jaloanele din Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru a primi următoarele tranșe de bani de la Uniunea Europeană. Moratoriul ar permite votarea acestor proiecte de lege fără întârzieri, cu sprijinul tuturor partidelor, astfel încât țara să nu piardă banii necesari dezvoltării.

Noi termene în joc pentru proiectele mari de infrastructură

Bolojan a atras atenția asupra importanței proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri europene. El a spus că România trebuie să renegocieze anumite termene pentru autostrăzi, spitale și școli, pentru a nu pierde fondurile alocate.

Guvernul are de evaluat și ajustat planurile pentru aceste proiecte, astfel încât să fie respectate cerințele Comisiei Europene. Multe proiecte sunt deja întârziate, iar fără măsuri rapide, există riscul de a pierde finanțarea.

Bolojan a subliniat: „Aceasta este miza importantă a Ministerului Proiectelor Europene și a Guvernului în perioada următoare. De asemenea, până la finalul lunii mai, România și celelalte țări europene trebuie să finalizeze contractele pe programul SAFE. Este important ca și aceste proiecte care țin de apărarea țării noastre și de industria de apărare a României, care urmează să se dezvolte în anii următori, să fie aprobate.”

Ce urmează pentru stabilitate și reforme

În final, Ilie Bolojan a transmis că PNL și el, personal, sunt hotărâți să asigure o guvernare responsabilă și stabilă, orientată spre reforme și dezvoltare.

Premierul a concluzionat: „Am prezentat aceste lucruri președintelui României, am avut un dialog bun și l-am asigurat pe domnul președinte de responsabilitatea PNL și a mea, personal, pentru a asigura guvernarea țării și a face ceea ce este necesar pentru a genera stabilitate, pentru a corecta lucrurile care nu sunt în regulă, pentru a asigura reformele, astfel încât să creăm condiții de prosperitate pentru cetățenii României în anii următori.”

Rămâne de văzut dacă celelalte partide vor accepta moratoriul propus și dacă Guvernul va reuși să implementeze rapid reformele și proiectele necesare. Următoarea perioadă va fi decisivă pentru accesarea fondurilor europene și pentru viitorul economic al României.