România trebuie să adopte legea salarizării unitare până în vară pentru a primi peste 700 de milioane de euro din fondurile PNRR. Premierul Bolojan dă asigurări că niciun salariu din sectorul public nu va scădea.

Premierul Ilie Bolojan a transmis că România trebuie să își respecte angajamentele față de Uniunea Europeană și să adopte o nouă lege a salarizării pentru angajații de la stat până la vară. În lipsa acestei legi, țara riscă să piardă o sumă importantă de bani. Ilie Bolojan a declarat: „Romania has committed, in order to access the funds from the PNRR, to come up with a unitary wage law that we have to approve this summer, because the approval of this law in Parliament determines Romania’s access to over 700 million euros.”

Ce se ascunde în spatele termenului limită pentru noua lege

Premierul a explicat că legea trebuie adoptată rapid în Parlament, fiind esențială pentru accesarea fondurilor europene. Toate partidele din coaliția de guvernare susțin că legea trebuie adoptată, fiind o condiție asumată pentru continuarea proiectelor finanțate din PNRR. Ilie Bolojan a explicat: „Therefore, all the forces that have been in this coalition agree that we must have this law. So this is a condition we have undertaken. Why do we need this law? Because since the old wage laws, through various techniques, through different measures, the introduction of bonuses, the introduction of wage classes, the inclusion of bonuses in the base salary, those who could in the administration have increased their salaries, and the granting of bonuses has no longer been a measure to protect against a certain risk, but has become a tool to directly increase salaries. And so, through this proposed law, because we even had a meeting on this topic yesterday, with the current Minister of Labour, Mr. Manole, who has resigned, and with the future Minister of Labour, Mr. Pîslaru, from European Projects, who has to close this project, we had a first analysis, and there are a few problems we need to discuss very openly.”

Modificări care schimbă regulile jocului pentru angajații de la stat

Necesitatea acestei reforme vine din faptul că, de-a lungul anilor, legile salarizării au fost modificate de mai multe ori, ceea ce a dus la inechități între angajații din sectorul public. Prin introducerea diferitelor sporuri și a unor clase suplimentare de salarizare, unii angajați și-au mărit considerabil veniturile. Sporurile, care inițial trebuiau să compenseze anumite riscuri sau condiții speciale de muncă, au ajuns să fie folosite doar pentru creșterea veniturilor, nu pentru a recompensa munca în condiții grele.

Ce se pregătește pentru salariile bugetarilor

Premierul Bolojan a avut discuții cu miniștrii implicați, inclusiv cu fostul ministru al Muncii și cu viitorul ministru Mihai Pîslaru de la Proiecte Europene, pentru a identifica problemele care trebuie rezolvate.

Ilie Bolojan a subliniat: „Overall, the application of this wage law will not decrease any salary in the public sector in Romania, to be as clear as possible. No total earnings, no total income, which means salaries plus bonuses. The logic is that those who today have higher earnings than they should, as a result of the classification of professions and functions in the public sector, will remain at the earnings they have, until they are caught up by those whose earnings will increase year by year, so that in the coming years there will be equity.”

Echitate și stabilitate pentru veniturile angajaților

Scopul noii legi este să aducă mai multă echitate pe termen lung. Cei care au acum câștiguri mai mari decât ar fi normal nu vor pierde din venituri, ci vor rămâne la același nivel, urmând ca, în timp, ceilalți angajați să primească majorări anuale. Astfel, diferențele se vor reduce treptat, fără ca cineva să piardă la salariu.

Ce limite impune noua lege și ce urmează

Bolojan a precizat că anul acesta cheltuielile cu salariile din sectorul public ajung la circa 166 de miliarde de lei, adică puțin peste 8% din PIB. România nu poate depăși acest prag, potrivit angajamentelor asumate. Noua lege trebuie să respecte acest buget strict.

Așadar, provocarea este să fie creat un sistem salarial mai corect și unitar, să fie protejate veniturile actuale și să fie oferite creșteri acolo unde este nevoie, fără a depăși limita de 8% din PIB pentru salariile de la stat. Este o misiune dificilă, dar esențială pentru ca România să primească banii din PNRR, atât de importanți pentru dezvoltare.

În perioada următoare, urmează negocieri intense în guvern și în Parlament pentru ca legea să fie finalizată și adoptată până la sfârșitul verii. Termenul este foarte scurt, iar peste 700 de milioane de euro depind de acest calendar. Toată atenția este acum pe acest proiect legislativ, care va influența viitorul salarizării în sectorul public.