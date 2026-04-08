Premierul Ilie Bolojan a fost pus în fața unui scenariu exploziv: ieșirea PSD de la guvernare după 20 aprilie. Întrebat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, dacă s-ar baza pe voturile AUR pentru susținerea unui guvern minoritar, șeful Executivului a subliniat că stabilitatea este prioritatea absolută pentru România.

Un Guvern stabil, cea mai bună ipoteză

Întrebat direct despre posibilitatea de a se baza pe AUR, Bolojan a evitat un răspuns tranșant, afirmând că „Grupurile parlamentare ale partidelor din Camera Deputaților sau din Senat decid de multe ori cu privire la un subiect sau altul, așa cum consideră de cuviință.” Dar a insistat pe altceva. Premierul a punctat clar care este, în viziunea sa, cea mai bună variantă pentru țară în acest moment. „Consider că România are nevoie de un Guvern stabil, care trebuie să se bazeze pe voturi predictibile, pe votul coaliției. Asta este cea mai bună ipoteză pentru România”.

Ipoteze de lucru, nu soluții

Premierul a continuat pe aceeași linie a prudenței.

El a reiterat că prioritatea este menținerea actualei majorități parlamentare, orice altă variantă fiind doar o discuție teoretică. Până la urmă, ce altceva putea să spună în fața presei? „Cea mai bună situație pentru România, în această perioadă, este să aibă un Guvern care se bazează pe o majoritate parlamentară stabilă. Orice alte ipoteze de lucru, sigur, pot fi discutate ipotetic, dar nu sunt cele mai bune soluții pentru România”, a adăugat Bolojan.

Responsabilitatea funcției

Și ce se întâmplă dacă totuși se ajunge acolo? Ar fi Bolojan pregătit să demisioneze sau să conducă un guvern minoritar? Răspunsul său a fost unul de manual, subliniind datoria pe care o are în prezent. „Sunt premierul României, am o responsabilitate în această calitate şi fac ceea ce ţine de mine pentru a onora această responsabilitate în serviciul ţării noastre”.

Ministrul Energiei, loial partidului

Lucrurile stau puțin diferit la ministere.

Prezent la aceeași conferință de presă (dedicată, e drept, situației energetice), ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost și el întrebat dacă s-ar retrage la cererea partidului. Răspunsul său a arătat o loialitate totală față de structura politică din care face parte. „În momentul de față eu nu am ajuns ministru, la fel ca niciun coleg din Guvernul României, pe persoană fizică, ci am ajuns să fim susţinuţi de o echipă din care facem parte şi de votul românilor, asa ca, dacă cei 5.000 de colegi vor decide o anumită direcţie a partidului, aşa cum am ajuns aici, voi decide în consecinţă împreună cu colegii mei, că nu fac notă discordantă faţă de echipă”, a explicat Ivan.