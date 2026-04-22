Premierul Bolojan începe consultări cu UDMR și grupul minorităților după ce PSD a decis să-și retragă miniștrii și sprijinul politic pentru Guvern.

România traversează o perioadă tensionată pe scena politică. După ce Partidul Social Democrat (PSD) a anunțat că nu îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan și că va retrage miniștrii din Guvern, primul ministru a demarat consultări urgente cu partenerii de coaliție. Aceste discuții au ca scop menținerea stabilității guvernamentale și evitarea unui blocaj administrativ. Ce urmează pentru cetățeni în acest context?

Discuții care pot schimba echilibrul în coaliție

Marți, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții USR, iar miercuri urmează să aibă discuții cu Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) și cu Grupul Minorităților Naționale. Aceste consultări au loc în paralel cu discuțiile pe care președintele României le poartă cu partidele din coaliție.

Ilie Bolojan: „Am convenit să derulăm consultări cu celelalte două forţe care sunt astăzi în coaliţia guvernamentală. Este vorba de grupul UDMR şi de grupul minorităţilor, în paralel cu consultările pe care preşedintele României le-a iniţiat cu forţele din coaliţie.”

După întâlnirea cu USR, premierul a anunțat că va continua dialogul cu ceilalți parteneri din coaliție, respectiv UDMR și grupul minorităților. Principalul obiectiv este ca Guvernul să rămână funcțional chiar și fără sprijinul PSD, iar partenerii rămași să găsească rapid soluții pentru a evita prelungirea crizei politice.

Cum se pregătește Guvernul pentru perioada următoare

Dacă miniștrii PSD se retrag, premierul a prezentat un plan prin care miniștrii rămași vor prelua temporar conducerea ministerelor rămase fără titular. Această măsură ar trebui să asigure continuitatea activității executive și să prevină blocajele în administrație.

Ilie Bolojan: „Asta înseamnă că, în condiţiile în care, în zilele următoare, aşa cum au declarat, miniştrii PSD se vor retrage din guvern, am convenit ca miniştrii care sunt titularii portofoliilor care vor rămâne ocupate să preia responsabilitatea ministerelor care se vacantează, în aşa fel încât să asigurăm, pe de o parte, funcţionarea normală a guvernului şi administrarea ţării şi, pe de altă parte, să promovăm toate proiectele care ţin atât de absorbţia de fonduri europene pentru a finaliza lucrările la autostrăzi, la şcoli, la spitale şi, de asemenea, pentru a promova proiectele de hotărâri de guvern sau de lege care ţin de menţinerea echilibrelor, bugetare, pe care ţara noastră trebuie să le asigure, de continuarea reformelor şi de îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor în perioada următoare, în aşa fel încât aceste turbulenţe generate de Partidul Social Democrat să afecteze cât mai puţin cetăţenii României.”

Premierul a subliniat că dorește ca efectele generate de decizia PSD să fie cât mai puțin resimțite de populație, iar Guvernul să funcționeze fără întreruperi, chiar și cu o structură redusă, pentru o perioadă limitată.

Răspunsuri neașteptate din partea partidelor

Liderii partidelor implicate și-au prezentat punctele de vedere legate de actuala criză politică. Dominic Fritz, liderul USR, a subliniat că USR și PNL au obținut împreună mai multe voturi la alegerile parlamentare decât PSD.

Dominic Fritz: „Deci visul PSD-ului de a decide singur soarta acestei ţări este o iluzie. Şi tocmai pentru că suntem aliniaţi în aceste zile, credem că cele două partide, dacă rămân aliniate în acest conflict, pot să ajungă la o formulă în care putem să livrăm în continuare reforme pentru România. Este, după cum ştiţi, o situaţie extrem de vulnerabilă. Este absolut necesar să continuăm tot ce ţine de PNRR, de SAFE, de alte reforme şi asta vom face.”

Momentul care a schimbat totul în PSD

Luni, PSD a organizat un eveniment numit „Momentul adevărului”, unde peste 97% dintre membri au votat pentru retragerea sprijinului politic acordat premierului Ilie Bolojan. În plus, PSD a anunțat că își va retrage miniștrii din Guvern în zilele următoare.

Decizia PSD a generat reacții rapide din partea premierului și a partenerilor de coaliție, care încearcă acum să evite adâncirea crizei politice. Următoarele zile vor fi decisive pentru viitorul Guvernului.

Ce urmează pentru echipa lui Bolojan

Miercuri, delegația PNL, condusă de premierul Bolojan, este așteptată la Palatul Cotroceni pentru consultări la ora 10.30. După-amiază, sunt programate discuții cu delegația UDMR la ora 15.00 și cu Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale la ora 16.30.

Rezultatul acestor discuții va avea un impact direct asupra viitorului Guvernului. Rămâne de văzut dacă alianța formată din PNL, USR, UDMR și Minorități va putea funcționa eficient sau dacă instabilitatea politică se va accentua.

Premierul Bolojan și partenerii săi insistă pe continuitate și pe reducerea efectelor crizei asupra administrației publice și a proiectelor importante pentru țară. Perioada următoare se anunță plină de provocări pentru scena politică românească, iar cetățenii urmăresc cu atenție fiecare evoluție.