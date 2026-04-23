Premierul Ilie Bolojan va conduce interimar Ministerul Energiei și promite accelerarea proiectelor pentru creșterea producției, modernizarea rețelelor și scăderea prețului la energie. El a prezentat și prioritățile pentru Ministerele Muncii, Sănătății și Justiției, în contextul noilor schimbări din Guvern.

Premierul Ilie Bolojan va prelua temporar conducerea Ministerului Energiei, într-o perioadă crucială pentru acest sector. Decizia vine după mai multe schimbări în Guvern, iar Bolojan a explicat că vrea să deblocheze și să accelereze proiectele din energie. El a subliniat că implicarea sa directă urmărește să aducă rezultate vizibile într-un timp scurt.

Planuri care pot schimba ritmul în energie

Bolojan a arătat că energia este o problemă centrală pentru România, nu doar pentru minister, ci și pentru companiile aflate în subordinea Guvernului și pentru autorități precum ANRE. Premierul crede că implicarea sa poate accelera procesele.

„Voi prelua acest portofoliu, având în vedere că zona de energie este una dintre problemele noastre importante, iar aspectele care ţin de energie nu ţin doar de acest minister, ţin de companii care sunt în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ţin de ANRE, care este o autoritate independentă şi cu care trebuie să relaţionăm şi în felul acesta cred că pot să fac ca lucrurile în acest domeniu să se accelereze pentru creşterea producţiei, pentru deparazitarea reţelelor şi pentru a lua măsuri ca energia în România să fie mai ieftină.”

Premierul va lucra cu toate instituțiile implicate pentru a depăși blocajele din sistemul energetic. Coordonarea și comunicarea între aceste structuri sunt esențiale pentru a atinge obiectivele stabilite.

Schimbări de roluri care aduc mize mari la Muncă și Sănătate

Pe lângă domeniul energiei, premierul a prezentat și alte priorități. La Ministerul Muncii, cea mai importantă sarcină este promovarea Legii Salarizării, un obiectiv esențial în PNRR, cu o valoare asociată de 700 de milioane de euro. Dragoş Pîslaru, actual ministru al proiectelor europene, va prelua acest portofoliu, având experiență anterioară în domeniu.

„Prin urmare, o să am o întâlnire cu dânsul şi cu domnul ministru Manole, la finalizarea acestei declaraţii, astfel încât acest important jalon, care are o valoare de 700 de miliarde de euro, să poată fi promovat în perioada imediat următoare.”

La Ministerul Sănătății, Cseke Attila va reveni la conducere, având experiență solidă în administrație. Prioritățile sunt investițiile în spitale și implementarea corectă a programului PNRR. Ministerul trebuie să vină rapid cu propuneri pentru reforma administrativă, deoarece termenele limită se apropie.

„Aici, principalele probleme sunt legate de investiţiile în spitale, de derularea programului PNRR şi, evident, de angajamentele ministerului de a face propuneri pentru a se încadra în reforma administrativă, în legea privind reforma în administraţie, având în vedere că în perioada imediat următoare expiră termenele în care ministerul trebuie să vină cu propuneri.”

Mutări care schimbă dinamica la Justiție, Agricultură și Transporturi

Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, va prelua și Ministerul Justiției. El a mai condus acest portofoliu și are experiență în domeniu. Pentru Guvern, este important ca Justiția să funcționeze eficient, mai ales pentru avizarea rapidă a proiectelor legislative.

„Pentru cabinet, pentru proiectele pe care le avem, este foarte important ca Ministerul Justiţiei să funcţioneze în bună regulă, sunt foarte importante avizările, astfel încât proiectele importante care vor trebui promovate, care sunt dificil de multe ori de argumentat, să fie avizate cu celeritate şi în bune condiţii şi să evităm probleme care ţin de natura de neconstituţionalitate.”

La Agricultură, vicepremierul Tanczos Barna va prelua conducerea, având atât experiență administrativă, cât și privată în domeniu. Printre provocările principale se află gestionarea pestei porcine și susținerea proiectelor de procesare pentru dezvoltarea agriculturii.

„Şi la Ministerul Agriculturii sunt acest tip de probleme care ţin de zone cu provocări importante, de la pesta porcină, care este şi responsabilitatea ANSVSA, dar şi de alte probleme care ţin de proiectele de susţinere a procesării, astfel încât să dezvoltăm acest domeniu.”

Noi responsabilități la Transporturi și în structura Guvernului

La Transporturi, interimatul va fi asigurat de vicepremierul Radu Miruţă. El are ca prioritate absorbția fondurilor din PNRR pentru proiectele rutiere și în special pentru cele feroviare, unde există întârzieri. Un alt proiect important este programul SAFE pentru autostrăzi, cu lucrări care vor începe la tronsoanele Paşcani-Suceava Siret și Paşcani-Iaşi Ungheni.

„Una dintre principalele provocări este absorbţia fondurilor din PNRR, atât pe componenta rutieră, dar mai ales pe componenta feroviară, unde lucrările sunt cu probleme, sunt întârziate, e nevoie de derularea lor accelerată astfel încât să fie continuat ceea ce s-a făcut până acum. De asemenea, un aspect important care ţine de portofoliul apărării este programul SAFE şi în zilele următoare urmează să înceapă practic derularea acestui program, prin începerea lucrărilor la cele două capete de autostradă, Paşcani-Suceava Siret şi Paşcani-Iaşi-Ungheni.”

„Sunt convins că domnul vicepremier Miruţă va face ca lucrurile să se desfăşoare în condiţii normale.”

Responsabilitățile vicepremierului Marian Neacşu vor fi preluate de Oana Gheorghiu, care va gestiona și companiile de stat, anterior coordonate de autorități diferite.

„Dânsa va gestiona complementar şi toate companiile care, acum fiind la autorităţi diferite, ca autorităţi tutelare, nu erau coordonate dintr-un singur loc. E nevoie, aşa cum am spus, de auditarea contractelor de mandat la aceste companii şi de impunerea unor condiţii care să genereze performanţă.”

Ce se poate întâmpla în perioada următoare pentru Guvern și români

Prin aceste schimbări și interimate, premierul Bolojan urmărește să accelereze implementarea proiectelor importante pentru România. Scopul este să impulsioneze investițiile în infrastructură, sănătate și energie, dar și să asigure o mai bună coordonare între ministere. Experiența miniștrilor desemnați la noile portofolii ar trebui să ajute la reducerea timpului de adaptare și la obținerea de rezultate mai rapide.

În perioada următoare, accentul va fi pus pe modul în care aceste măsuri vor contribui la obținerea fondurilor europene, la implementarea reformelor și la îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni. Premierul și echipa sa au de gestionat o perioadă plină de provocări, dar și de oportunități pentru modernizarea administrației și pentru creșterea calității vieții în România.