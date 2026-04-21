Premierul Ilie Bolojan a declarat că l-a informat pe președintele Nicușor Dan că nu va demisiona, argumentând că schimbarea sa nu ar rezolva problemele financiare ale României.

Mesajul ferm transmis după discuțiile de la vârf

Premierul Ilie Bolojan a transmis marți un mesaj clar privind poziția sa. A anunțat că nu intenționează să demisioneze, în ciuda presiunilor sau discuțiilor despre o posibilă criză politică.

Bolojan a fost invitat la ProTV, unde a fost întrebat direct ce decizie ar lua dacă președintele i-ar cere să plece din funcție. Răspunsul său a fost clar și a explicat că această conversație a avut deja loc.

El a spus: „Am avut această discuție cu domnul președinte, l-am informat că nu voi demisiona pentru că, dacă ar exista o rezervă financiară și aș ști că, schimbând o persoană, toate lucrurile se rezolvă, dacă problemele României ar dispărea dacă există niște soluții pe care Partidul Social-Democrat le are în sertar și, dacă le-ar pune pe masă, totul s-ar rezolva, dar nu au propus nicio soluție, alta decât cele care au fost puse în practică de guvern, pentru că aici nu ai foarte multe soluții, ori crești veniturile, ori scazi cheltuielile, dacă aș ști că asta este situația, credeți-mă, mâine nu aș mai fi. Dar nu este această situație.”

Decizia care schimbă calculele politice

Bolojan a explicat de ce nu vrea să renunțe la funcție. El a legat decizia de situația financiară a țării și a spus că problema nu este cine conduce, ci lipsa banilor la buget.

Premierul a subliniat că, dacă ar exista o rezervă financiară și ar ști că, schimbând o persoană, totul s-ar rezolva, ar pleca fără ezitare. Dar nu consideră că aceasta este situația de acum.

Bolojan a mai precizat că Partidul Social-Democrat, care critică des guvernul, nu a venit cu soluții noi. Din punctul său de vedere, opțiunile sunt clare: fie crești veniturile, fie reduci cheltuielile.

Echipa guvernamentală și provocările din culise

Rezultate obținute în condiții dificile

Bolojan a vorbit și despre realizările guvernului său, spunând că a reușit să reducă deficitul bugetar într-o perioadă cu multe provocări.

Premierul a subliniat și rolul echipei guvernamentale și al partidelor care au susținut guvernul.

„Am trecut România împreună cu toți colegii care au fost în guvern, cu susținerea acestor partide, chiar dacă PSD a atacat permanent guvernul din parlament, din afară, și cred că avem obligația să ducem lucrurile mai departe și să menținem echilibrele financiare și să facem ceea ce trebuie în perioada imediat următoare.”

Bolojan a punctat că, în ciuda acestor critici, echipa guvernamentală a reușit să mențină echilibrul și să ia măsuri necesare pentru stabilitatea financiară a țării.

Planurile pentru perioada următoare

Privind spre viitor, premierul a subliniat că are responsabilitatea de a continua ceea ce a început. Menținerea echilibrelor financiare rămâne o prioritate.

Prin refuzul său public de a demisiona și argumentele aduse, Bolojan dorește să transmită stabilitate în fața presiunilor politice. Acum, atenția se îndreaptă spre modul în care guvernul va gestiona provocările financiare care urmează.

Rămâne de văzut dacă premierul va reuși să mențină echilibrul bugetar și să facă față presiunilor politice. Pentru moment, poziția sa este clară, iar decizia de a rămâne la conducere pare definitivă.