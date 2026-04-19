Președintele Senatului avertizează că sprijinul PSD pentru premierul Bolojan ar putea fi retras din cauza măsurilor privind pensiile speciale și reducerea aparatului de stat, în timp ce termenele PNRR se apropie.

O decizie crucială se pregătește în politica românească. Partidul Social Democrat (PSD) va decide dacă va mai susține Guvernul condus de Ilie Bolojan. Discuțiile sunt tensionate, iar miza principală o reprezintă reformele care, potrivit președintelui Senatului, Mircea Abrudean, au atins puncte sensibile pentru mulți.

Reformele care au stârnit valuri în coaliție

Mircea Abrudean a explicat că premierul Bolojan riscă să piardă sprijinul politic nu din cauza cifrelor sau a bugetului, ci pentru că reformele aplicate au afectat direct anumite interese.

„Problema nu e la cifre sau la buget, ci la faptul că reformele lui Ilie Bolojan au deranjat acolo unde doare: pensiile speciale (o premieră la noi), reducerea aparatului de stat, care a crescut necontrolat, scoaterea politicului din companiile de stat care merg pe pierdere”, a declarat Abrudean.

Aceste decizii au generat reacții puternice printre cei vizați, iar presiunea pe PSD crește. Din declarațiile liderilor social-democrați reiese că decizia de a retrage sprijinul ar putea fi deja luată.

Un drum cu două sensuri pentru România

Abrudean spune că România se află la o răscruce.

„Este timpul să alegem: continuăm reformele sau revenim la trecut. Fondurile din PNRR ne-au oferit o şansă istorică: 21 de miliarde de euro pentru a moderniza această ţară. Cu doar 6 luni înainte de termenul final, miliarde de euro sunt încă neabsorbite, iar jaloane esenţiale riscă să fie ratate – nu din lipsă de soluţii, ci din lipsă de responsabilitate”, a afirmat el.

Mesajul său scoate în evidență urgența continuării reformelor. Dacă guvernul cade, există riscul ca fondurile europene din PNRR, esențiale pentru dezvoltarea țării, să nu mai poată fi accesate la timp.

Multe dintre jaloanele importante ale PNRR sunt în pericol să nu fie atinse, iar Abrudean subliniază că nu lipsa soluțiilor e problema, ci lipsa de responsabilitate și de continuitate politică.

Un pas spre OCDE care ar putea schimba totul

Președintele Senatului a amintit și obiectivul aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care ar însemna stabilitate și investiții.

„Batem la uşa OCDE – un club select care ne-ar aduce stabilitate şi investiţii – dar acest obiectiv depinde direct de continuitatea reformelor”, a declarat Abrudean.

El consideră că fără aceste reforme, șansele de aderare la OCDE scad semnificativ, iar România ar putea pierde oportunități importante de dezvoltare.

Decizii la vârf care pot schimba totul

Abrudean face un apel direct la susținerea premierului Bolojan și a reformelor sale.

„Suntem la câţiva paşi de final. Ar fi păcat să pierdem totul acum, doar pentru a proteja nişte privilegii vechi. Curajul unui premier care nu s-a temut să facă toate acestea ar trebui susţinut, promovat şi nu criticat”, a spus el.

În acest context, marți se va reuni Biroul Politic Național al PNL pentru a decide pașii de urmat, în funcție de decizia PSD. Viitorul guvernului și al reformelor depinde de aceste decizii politice de la vârf.

Partidul Național Liberal va analiza situația și va decide dacă va continua să-l susțină pe Ilie Bolojan ca premier, în funcție de poziția PSD.

România, în fața unui test de maturitate politică

Zilele următoare sunt decisive pentru direcția în care merge România. Votul PSD va arăta dacă guvernul Bolojan mai are susținerea necesară pentru a duce reformele mai departe. Dacă PSD își retrage sprijinul, se poate ajunge la o criză guvernamentală, cu negocieri intense sau chiar alegeri anticipate. Acest lucru ar putea întârzia implementarea PNRR și ar putea pune în pericol fondurile europene.

Dacă sprijinul politic se menține, guvernul va putea continua reformele, deși presiunea va rămâne ridicată. Abrudean a subliniat că menținerea reformelor este esențială pentru accesarea banilor PNRR și pentru șansa de aderare la OCDE.

Atmosfera politică este tensionată, iar decizia PSD va influența mersul evenimentelor în perioada următoare. Toți ochii sunt îndreptați spre votul de luni și spre pașii pe care îi va face PNL după aceea.

România se află în fața unei alegeri importante, iar felul în care va fi gestionată această situație poate avea efecte pe termen lung pentru întreaga societate.