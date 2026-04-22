Blocajul guvernamental îl prinde pe președintele Nicușor Dan într-un moment de maximă fragilitate, cu o popularitate în scădere și decizii recente primite cu scepticism. În timp ce Ilie Bolojan pare decis să joace agresiv, șeful statului mizează pe prudență, însă analiștii avertizează că PSD s-ar putea întoarce oricând împotriva sa.

Asul din mâneca președintelui

Capacitatea de manevră a președintelui este limitată de un electorat tot mai dezamăgit. Până la urmă, cum poate negocia eficient când popularitatea sa este în cădere liberă? Analistul politic Adrian Zăbavă explică exact această dilemă. „Scăderea dramatică a cotei de încredere a lui Nicușor Dan, cauzată de ceea ce a făcut sau n-a făcut și de alte cauze societale, istorice și așa mai departe, faptul că a venit în fruntea Cotroceniului pe un val de așteptări pe care nimeni nu ar fi putut să-l egaleze sau să-l transpună în realitate în rezultate, asta îi îngustează foarte mult aria de mișcare și pârghiile efectiv.”

Și totuși, Cotroceniul deține o pârghie esențială. „De partea cealaltă, președintele României desemnează premierul. Și după cum știm, în ciuda prevederilor din Constituția României a constituit de fiecare dată asul din mâneca președinților și a fost folosit în fel și chip după 1989 și până prezent. În consecință Nicușor Dan are această pârghie în cazul în care acest guvern cade.”

Numai că lucrurile nu sunt atât de simple. Puterea prezidențială depinde direct de prăbușirea actualului cabinet. „Chiar și în situația în care miniștrii PSD își dau astăzi sau mâine demisia când hotărăsc dumnealor. În consecință Nicușor Dan își poate folosi acest atribut care îi oferă putere doar dacă acest Guvern cade.”

Numirile de la servicii, blocate de criză

Pe lângă desemnarea premierului, în jocul politic intră și numirile din justiție și cele de la serviciile secrete. Unele s-au realizat deja, dar cele mai așteptate (în special la servicii) par acum mai departe ca oricând. V-ați gândit vreodată cum se pot face astfel de numiri strategice în plină criză politică?

Răspunsul este destul de clar. „E foarte greu de crezut că ele vor apărea, într-o criză politică, pentru că ele trebuie să treacă de Parlament”, spune analistul.

Bolojan agresiv, Dan prudent

În timp ce președintele Dan are legături istorice atât cu PNL, cât și cu USR, care a primit ministere cheie, dinamica actuală este dictată de liberali. Iar PNL pare să se fi încolonat complet în spatele lui Ilie Bolojan, care a schimbat strategia.

„Iar Ilie Bolojan joacă astăzi destul de agresiv, aș spune, în lupta aceasta politică cu PSD, joacă la rupere, ca să zic așa. Luni de zile a întors de fiecare dată și celălalt obraz la palmele, între ghilimele, ale PSD-ului, dar odată ce a spus stop acestui lucru, a devenit foarte contondent.”

În contrast, strategia președintelui pare una defensivă, concentrată pe un singur obiectiv major. „Pare că Nicușor Dan încearcă să se retragă în ceva minimal, ce poate stăpâni, un mesaj pe care el l-a dat de zilele trecute, cel cu respectarea angajamentelor față de PNRR, care e o chestiune minimală, dar probabil va fi singura pe care va putea să ceară consens din partea foștilor parteneri.” totusi indiferent de scenariu, rolul său rămâne central. „Însă nu știm ce se va întâmpla din punct de vedere politic, adică soluția politică care va fi, asta și pentru că Nicușor Dan va avea un rol în nominalizarea ministrilor, un rol decisiv în numirea miniștrilor, adică orice scenariu de acum încolo, fie că e vorba de căderea acestui Guvern, de un Guvern care nu poate să țină mai mult de 45 de zile, de o nouă majoritate, în toate aceste scenarii Nicușor Dan primește un rol important.”

Avertismentul final: PSD se va întoarce împotriva președintelui

De la Opoziție, liderul AUR, George Simion, îl acuză pe Nicușor Dan de păstrarea unor „vechi metehne” și de alimentarea tensiunilor prin refuzul de a include toate partidele la consultări. Dar adevăratul pericol pentru președinte vine chiar din tabăra social-democrată.

Analistul Adrian Zăbavă punctează că influența președintelui asupra polului suveranist este oricum nulă, iar orice tentativă de mediere cu PSD este extrem de riscantă. Ascensiunea unor figuri precum Olguța Vasilescu indică o repoziționare a partidului. „Modul în care PSD a luat această decizie, spectacolul oferit dinaintea votului, vedem că atacurile în serie au fost nu doar la președinte ci la PNL și la USR. Trecutul lui Sorin Grindeanu, ascensiunea Olguței Vasilescu mă face să cred că PSD va trece, peste o lună, două, prin niște schimbări radicale și va lua decizia de apropiere față de AUR, sau față de electoratul AUR.”

Iar concluzia este tranșantă. O eventuală alianță de conjunctură între PSD și Cotroceni nu are viitor. „În consecință, acest lucru se bate cap în cap cu președintele care nu poate fi un candidat, dacă se decide să mai candideze, care vizeze acele voturi. În consecință, PSD se va întoarce împotriva președintelui Nicușor, dar la un moment dat. Legătura, dacă ea există astăzi este pasageră, nu poate fi decât contextuală”, spune analistul.