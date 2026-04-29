Antreprenorul Dorinel Umbrărescu, patronul grupului de firme UMB, a fost convocat miercuri la Ministerul Transporturilor pentru o ședință de lucru cu caracter de urgență. La discuții au participat prim-ministrul Ilie Bolojan și ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, miza fiind deblocarea proiectelor de infrastructură finanțate prin PNRR și evitarea pierderii fondurilor europene.

Miza întâlnirii: Salvarea fondurilor PNRR

Întâlnirea de la sediul ministerului a avut un obiectiv clar: analizarea stadiului marilor proiecte de infrastructură, cu un accent deosebit pe Autostrada A7, și stabilirea unor măsuri concrete pentru a garanta absorbția banilor alocați României prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Alături de premier și de ministrul interimar, la discuții au fost prezenți și ministrul Dragoș Pîslaru, precum și reprezentanți ai conducerii CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) și CNIR (Compania Națională de Investiții Rutiere).

Contextul este unul extrem de presant, având în vedere termenele stricte impuse de Comisia Europeană pentru finalizarea proiectelor finanțate prin acest mecanism. Orice întârziere majoră pe șantierele UMB, cel mai mare constructor român de autostrăzi, ar putea pune în pericol sume considerabile.

Declarații tranșante de la vârful Guvernului

Radu Miruță, care deține interimatul la Transporturi, a subliniat importanța strategică a acestor proiecte printr-o declarație publică. Acesta a transmis un mesaj ferm privind continuitatea investițiilor, indiferent de contextul politic.

„Lucrăm intens pentru ca România să nu piardă banii europeni de care avem nevoie ca de aer, dacă vrem să trăim mai bine. Cu un guvern în funcție sau cu unul contestat, România trebuie să meargă înainte, în direcția corectă. Nu este vorba despre funcții. Este vorba despre România și despre bunăstarea fiecăruia dintre noi. Eu nu spun vorbe, ci fac pași concreți”, a transmis Radu Miruță pe contul său de Facebook.

Dialog direct cu „Regele Asfaltului”

Dar dincolo de declarațiile politice, v-ați întrebat cum decurge, pe bune, un astfel de dialog? Ministrul Transporturilor a oferit detalii despre tonul discuțiilor cu antreprenorul care gestionează cele mai importante tronsoane de autostradă din țară. Potrivit informațiilor publicate de Adevarul, întâlnirea a fost una pragmatică, axată pe soluții concrete și pe o evaluare realistă a situației de pe teren.

”Ne-am așezat la masă cu Dorinel Umbrărescu, antreprenorul care construiește cele mai mari tronsoane de autostradă finanțate prin PNRR. Discuția cu dumnealui si cu CNAIR, CNIR a fost directă și realistă: ce se respectă, ce nu se poate respecta și ce soluții avem. Fără iluzii. Fără amânări. Cu decizii luate la timp, ca România să nu piardă”, a explicat ministrul Miruță.

O astfel de abordare directă este esențială, în condițiile în care orice blocaj birocratic sau tehnic se poate traduce în pierderi financiare de sute de milioane de euro pentru statul român.

Un semnal de alarmă pentru infrastructură

Iar concluzia oficialului guvernamental este una care confirmă o problemă sistemică a administrației din România, recunoscută de mediul de afaceri de ani de zile: decalajul dintre planuri și execuție.

Un mesaj clar.

„Prea mult timp s-a vorbit mult și s-a făcut puțin. România are nevoie de infrastructură rutieră și feroviară ca de aer. S-au făcut pași, dar nu sunt suficienți. Avem nevoie de mai multă muncă și de mai multă seriozitate”, a conchis Radu Miruță. Această afirmație, venită după o întâlnire la cel mai înalt nivel, funcționează ca un semnal de alarmă privind capacitatea statului de a gestiona proiecte de o asemenea anvergură în termenele asumate la Bruxelles.