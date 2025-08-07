După dispariția fostului președinte Ion Iliescu, atenția opiniei publice s-a concentrat asupra averii pe care acesta a acumulat-o de-a lungul vieții. Deși s-a autodefinit ani la rând drept „sărac și cinstit”, fostul lider de stat lasă în urmă proprietăți valoroase și venituri substanțiale. În lipsa unor copii biologici, toate privirile se îndreaptă spre un personaj discret, dar apropiat familiei Iliescu: Mihai Bujor Sion, considerat de mulți drept moștenitorul neoficial al fostului președinte.

Moștenirea secretă a lui Ion Iliescu. Ce avere a lăsat în urmă

Deși și-a creat o imagine de om politic modest, evaluarea bunurilor rămase în urma lui Ion Iliescu indică o realitate diferită. Cea mai cunoscută proprietate este vila amplasată pe strada Molière, în cartierul de elită Primăverii din Capitală. Cu o suprafață construită de 170–180 mp și un teren generos de 1.000 mp, valoarea acestei reședințe este estimată între 1 și 1,5 milioane de euro.

Pe lângă această locuință, Iliescu mai deținea și un apartament de 156 mp, achiziționat în 1996, într-o zonă centrală a Bucureștiului. Deși nu există o evaluare oficială pentru acest imobil, amplasarea și dimensiunea indică o valoare considerabilă, de câteva sute de mii de euro.

Venituri din pensii speciale și funcții publice: aproape 1,5 milioane de lei încasați

Pe parcursul vieții, Ion Iliescu a beneficiat de mai multe tipuri de pensii și indemnizații, datorate funcțiilor publice pe care le-a ocupat. Cea mai consistentă a fost pensia de fost președinte, care în 2023 ajunsese la peste 20.800 de lei pe lună – aproximativ 4.200 de euro. La aceasta se adăugau o pensie obișnuită de circa 4.000 de lei și indemnizația de fost senator, care trecea de 5.000 de lei lunar.

„În perioada 2011–2023, fostul președinte a încasat aproape 1,5 milioane de lei (circa 325.000 de euro) din surse bugetare, inclusiv Administrația Prezidențială, Academia de Științe Agricole și Silvice și Casa Națională de Pensii.”

Cu toate acestea, stilul de viață afișat a rămas, aparent, unul discret. Iar în ceea ce privește succesiunea, în lipsa unor moștenitori direcți, toate semnele duc către Mihai Bujor Sion. Rămas orfan în urma unui accident aviatic în 1974, Sion a fost crescut de Ion și Nina Iliescu, devenind „fiul de suflet” al acestora, deși nu a fost adoptat legal. Potrivit surselor, testamentul întocmit de Iliescu ar indica în mod clar că întreaga avere i-a fost lăsată acestuia.

O avere cu ecou simbolic: între memorie istorică și etica puterii

Moștenirea lui Ion Iliescu nu este importantă doar din punct de vedere financiar, ci și simbolic. Fiind un personaj-cheie în tranziția României post-comuniste, orice detaliu legat de bunurile sale devine parte dintr-un discurs mai amplu despre moralitatea liderilor politici și transparența în spațiul public.

„Această diferență face ca achiziția unei locuințe să fie semnificativ mai dificilă pentru rezidenții români. Accesul greu la locuințe noi rămâne o problemă majoră chiar și în cele mai prospere orașe din România: oferta limitată și cererea ridicată mențin presiunea pe prețuri și fac ca accesul la locuire decentă să fie și mai dificil pentru tineri și familiile cu venituri medii.”

Vila din cartierul Primăverii nu este doar o proprietate de lux, ci și un simbol al unei epoci și al unei figuri care a modelat istoria recentă a țării. Într-un climat politic marcat de dezbaterea privind etica funcțiilor publice, chestiunea moștenirii lui Iliescu aduce din nou în discuție legătura dintre putere și avere în România post-decembristă, conform Antena 3 CNN.