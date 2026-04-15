Ministrul Economiei, Irineu Darău (USR), critică amenințările privind destabilizarea guvernului în contextul global actual, susținând că astfel de acțiuni ar putea întârzia miliardele de euro din PNRR și SAFE și că niciun partid nu are de câștigat din instabilitate.

Într-o perioadă plină de incertitudini la nivel mondial, ministrul Economiei, Irineu Darău, atrage atenția asupra riscurilor pe care le aduc crizele politice interne. El spune că România nu își permite să adauge probleme suplimentare, mai ales acum, când lumea se confruntă deja cu provocări serioase. Orice amenințare la adresa stabilității guvernului poate avea consecințe importante pentru țară.

O lume care se schimbă de la o săptămână la alta

Irineu Darău a declarat la Euronews că situația internațională este extrem de instabilă. El a subliniat că astăzi nu mai există siguranța de altădată, iar lucrurile se schimbă rapid. Conflictele din Orientul Mijlociu accentuează această stare de incertitudine.

Ministrul consideră că ar fi o greșeală să adăugăm tensiuni interne peste problemele globale. Din punctul său de vedere, agitația politică din România complică și mai mult o situație deja dificilă.

Ceea ce spun eu, mai ales în ultima vreme, când vedeți că, deși suntem într-un an neelectoral, scena politică este agitată, este că ar fi bine să evităm orice fel de criză internă nenecesară. Pentru că trăim vremuri destul de tulburi, nu trăim în vremuri de siguranță globală, vedeți că situația se schimbă de la săptămână la săptămână, nu putem prevedea ce se va întâmpla în Orientul Mijlociu și ar fi absurd să mai adăugăm crize sau mini-crize naționale, politice, la ceea ce avem deja la nivel global.

Guvernul între presiuni și echilibru fragil

Irineu Darău recunoaște că actualul guvern a făcut greșeli, dar subliniază că a reușit să mențină o anumită stabilitate economică într-o perioadă complicată. El spune că, dacă România ar fi continuat să cheltuiască fără măsură, așa cum s-a întâmplat cu doi ani în urmă, situația ar fi putut fi mult mai gravă în contextul crizei globale și a celei energetice.

Nu voi susține vreodată că acest guvern a făcut totul perfect, dar are acest rezultat. România, dacă ar fi cheltuit așa cum s-a cheltuit acum vreo doi ani, cu nemiluita din banii publici, într-o situație de criză globală și de criză a combustibilului, cred că ar fi fost într-o situație extrem de gravă. Deci, cel puțin eu cred că este un rezultat bun pentru acest guvern, oricât de multicolor ar fi el, cu o coaliție complicată, că a ținut barca pe linia de plutire. Și se vede, totuși, putem compara de la prețul combustibililor, dacă vreți, creșterea prețurilor, până la această reziliență, se vede totuși că rezistăm. Că nu suntem chiar o trestie în vânt.

El subliniază că economia a rezistat și că România nu s-a prăbușit, în ciuda presiunilor din exterior și din interior.

O miză uriașă pentru fondurile europene

Irineu Darău avertizează că amenințările cu dărâmarea guvernului pot afecta direct finanțarea europeană. El spune că, dacă actualul guvern ar cădea, România ar putea pierde luni importante pentru finalizarea programului SAFE și a PNRR, ceea ce ar duce la întârzieri mari pentru banii de care economia are nevoie.

Cred că sunt două feluri de crize, sau așa le percep eu și cred că la fel le percep și cetățenii. Această amenințare perpetuă, vom vedea dacă la un moment dat va fi pusă în aplicare, că va fi dărâmat guvernul. Dacă se va întâmpla, după părerea mea, este o criză absolut nenecesară și care va duce imediat la pierderea a una, două, poate trei luni în tot ce înseamnă, de exemplu, definirea programului SAFE, finalizarea PNRR, de unde mai trebuie să intre niște miliarde în țară, alte reforme începute, poate nu suficient de rapide, dar cui folosește să mai pierdem două-trei luni?

Astfel, orice blocaj politic ar putea întârzia proiecte esențiale pentru dezvoltarea țării și ar pune în pericol absorbția fondurilor europene.

Un joc politic cu efecte imprevizibile

Ministrul se întreabă în mod repetat cine are de câștigat din această perioadă de instabilitate.

Cred că în condițiile acestea de criză sau de amenințări globale, de incertitudine, faptul că, în loc să dăm cetățenilor încredere, speranță, o perspectivă comună, aceste partide diferite amenință că aruncă țara în și mai mult haos, eu nu înțeleg cui folosește. Întotdeauna mă întreb, cui folosește acest lucru? Nu cred că folosește, atât mai spun, nici măcar vreunui partid din coaliție. Chiar cred că astăzi suntem cu doi ani înainte de alegeri și nu cred că cineva din această coaliție câștigă voturi din această instabilitate.

El consideră că niciun partid din coaliție nu are de câștigat politic din această tensiune și că toți pierd în fața cetățenilor.

O decizie care poate schimba totul

Pe fundalul acestor declarații se află amenințarea PSD de a părăsi coaliția de guvernare. Social-democrații au anunțat deja de câteva luni că iau în calcul această variantă, iar decizia finală urmează să fie luată după consultările interne din 20 aprilie.

Irineu Darău crede că această strategie nu ajută pe nimeni. Instabilitatea politică nu aduce voturi, ci doar riscă să blocheze resursele de care România are nevoie pentru a face față provocărilor actuale.

Rămâne de văzut dacă partenerii de coaliție vor ține cont de avertismentul ministrului Economiei sau dacă vor merge mai departe cu planurile de destabilizare, asumându-și riscurile prezentate. Data de 20 aprilie va arăta în ce direcție merge guvernul.

Cert este că Irineu Darău vede pericolul ca fiind foarte real, nu doar pentru guvern, ci mai ales pentru capacitatea României de a accesa fondurile europene și de a răspunde la crizele globale. Decizia finală aparține liderilor politici, iar efectele vor fi resimțite de toți cetățenii.