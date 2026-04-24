Planurile lui Sorin Grindeanu de a-l debarca pe premierul Ilie Bolojan par să se clatine serios, iar întreaga manevră politică riscă să se întoarcă nu doar împotriva sa, ci a întregii conduceri a partidului. După demisia miniștrilor PSD, depunerea unei moțiuni de cenzură a devenit o mișcare obligatorie, iar presiunea din teritoriu este uriașă.

Liderul PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, a dat tonul în ședința de joi, venind cu un ultimatum tranșant: „Dacă am scos sabia din teacă, atunci trebuie să o folosim.”

Un bluff cu consecințe grave

Miza este extrem de mare pentru social-democrați, iar pierderea guvernării ar putea declanșa un adevărat scandal intern. Analistul politic Cristian Andrei, de la Agenția de Rating Politic, consideră că un eșec al moțiunii de cenzură ar fi devastator. Până la urmă, pentru liderii din teritoriu, accesul la fonduri, de la programele de dezvoltare locală până la PNRR, a fost mereu o prioritate.

„Cred că toată conducerea PSD va avea o mare problemă, nu doar Sorin Grindeanu, dacă PSD rămâne în afara guvernării și începe să-și piardă pozițiile importante și accesul la decizii legate de bani și investiții. Opoziția, deși clamată, nu reprezintă un scenariu de lucru pentru primarii și liderii locali ai PSD, cel puțin nu pe termen lung. PSD nu a votat luni ieșirea de la guvernare, ci doar retragerea sprijinului pentru premier. Conducerea PSD trebuie să arate acum că are cărți cu care să joace și nu a fost doar un bluf. Altfel va fi scandal în PSD”, explică analistul.

Jocuri de putere interne și negări oficiale

Dar cum s-a ajuns aici? Nu-i chiar așa simplu. Dincolo de conflictul oficial cu premierul Bolojan, în interiorul PSD mocnesc lupte pentru putere. Potrivit lui Cristian Andrei, unii lideri social-democrați nu vedeau cu ochi buni ascensiunea lui Grindeanu, care se profila ca viitor premier.

„Cu siguranță, însă, au existat lideri PSD cărora nu le convenea că Sorin Grindeanu era pe un traseu pe care era virtual premier peste mai puțin de un an și ar fi ajuns să conducă în forță PSD; de aceea și-au dorit ruperea relației Grindeanu-Bolojan și a protocolului actual al coaliției. Jocurile de putere din PSD au contribuit și ele la această criză, dar la final, ajungerea în opoziție, dacă se întâmplă, ar urma să fie decontată de toți”, mai spune analistul.

În acest context, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, neagă orice implicare în deciziile de la centru, deși a confirmat informația că Grindeanu și-ar fi anunțat demisia de la șefia Camerei Deputaților. „Nu mă supraestimați! Uitați-vă pe pagina mea de Facebook și o să vedeți în ultimul an de zile postări doar cu Craiova. Nu e nimic personal, nu e niciun scandal între mine și Ilie Bolojan, nu au fost țipete, nu au fost situații în care să nu mi se fi răspuns la telefon, nimic din toate astea. Pur și simplu am avut în această coaliție multe lucruri pe care le-am solicitat, pentru a ne apăra electoratul nostru, care nu s-au întâmplat”, a declarat Vasilescu la România Tv.

Primele fisuri. Un deputat a plecat deja la PNL

Și semnele că barca se scufundă au început deja să apară, chiar dacă timid. Deputatul social-democrat de Buzău, Petre Emanoil Neagu, fost președinte al Consiliului Județean, a participat la ședința Biroului Politic Național al PNL.

Anunțul său a fost scurt și la obiect.

„Eu astăzi am transmis hârtia la Camera Deputaţilor, iar de mâine sunt în bancă cu PNL”, a declarat Neagu.

Scenariul negru. AUR, marele câștigător

Dacă moțiunea de cenzură nu trece, viitorul lui Sorin Grindeanu la șefia partidului devine complet incert. V-ați gândit vreodată ce se întâmplă când un partid atât de mare ajunge brusc în opoziție, fără un plan B? Cristian Andrei avertizează că Grindeanu ar putea gestiona nu doar o opoziție fragilă, ci și o erodare a propriei autorități în partid.

Iar marele beneficiar al acestei crize ar putea fi, paradoxal, AUR. „Un PSD în opoziție în acest moment ar fi mai puțin credibil decât AUR din această postură, chiar dacă unii din PSD își doresc să copieze AUR. Ratarea guvernării de către PSD în acest moment ar crea o tensiune mare în interiorul partidului, pentru că PSD ar pierde o poziție solidă în aparatul de stat și are un scor electoral fără multe perspective pentru 2028. În acel moment se va pune serios problema aleșilor locali care se vor uita către un transfer la AUR la următoarele alegeri locale, un partid care va deveni un vehicul pentru foștii primari PSD. Prin retragerea din guvern, PSD nu se face pe sine mai mare, ci face mare partidul AUR, care deja e văzut de către mulți drept un jucător viabil, un actor care contează în cărți, iar AUR știe asta și nu vrea să ajute PSD să redevină mare. Din contră”, conchide analistul politic.