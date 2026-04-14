Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a rupt tăcerea după alegerile parlamentare din Ungaria din 12 aprilie, câștigate de Peter Magyar și partidul său, Tisza. Deși UDMR l-a susținut pe Viktor Orban, Hunor a anunțat marți că a discutat deja cu viitorul premier de la Budapesta și a negat vehement că i s-ar fi cerut demisia din partid.

Discuție cu Peter Magyar la Budapesta

Kelemen Hunor a confirmat, pe holurile Parlamentului, că a avut deja un prim contact cu învingătorul surpriză al alegerilor. O întâlnire față în față urmează să aibă loc în capitala Ungariei.

„Aseară am avut o discuție scurtă cu Peter Magyar și m-a rugat când pot să ajung la Budapesta, să avem o discuție față în față. Și i-am spus că săptămâna viitoare o să ajung. Nu am stabilit ziua, nu am stabilit ora. A rămas să vorbim luni, marți, în funcție de programul meu”, a declarat liderul UDMR.

Ce se schimbă pentru maghiarii din România?

Dar ce înseamnă, pe bune, această schimbare de putere pentru comunitatea maghiară din România? Hunor a adoptat o poziție prudentă, subliniind că totul depinde de programul de guvernare al noului executiv, mai ales în privința politicilor pentru comunitățile din afara granițelor.

„Deocamdată nu avem un program de guvernare, există doar intenții, doar declarații. Trebuie să așteptăm programul de guvernare și direcția care va fi stabilită de către noul premier. Și în primul rând eu vorbesc de politicile naționale, față de comunitățile maghiare care trăiesc dincolo de granițele Ungariei – și acesta e lucrul cel mai important în acest moment”, a explicat el. Liderul UDMR nu se așteaptă la schimbări de principiu, dar recunoaște că ar putea apărea modificări la sprijinul financiar. „Nu știm exact care va fi direcția, dar din declarațiile lui Magyar Peter și din discuția mea de aseară, nu cred că vor fi schimbări importante, cel puțin în ceea ce privește principiile. În ceea ce privește sprijinul financiar, acolo s-ar putea… De fiecare dată când a venit un nou guvern au fost schimbări, dar până când nu știm mai mult nu avem cum comenta”.

Votul pentru Orban nu are nevoie de explicații

Întrebat cum îi va explica lui Peter Magyar susținerea masivă a maghiarilor din România pentru contracandidatul său, Viktor Orbán, liderul UDMR a fost tranșant.

Răspunsul a fost direct.

„Nu trebuie să explic eu acest lucru, fiindcă Peter Magyar cunoaște comunitatea din Transilvania. Acest lucru nu este un secret pentru el, deci nu trebuie să explic eu din acest punct de vedere, nimic. Sigur, discuțiile vor fi principiale, vor fi despre viitor, nu despre trecut”, a punctat Kelemen Hunor.

Nicio demisie la UDMR

Iar acuzațiile că UDMR ar fi manipulat votul comunității au fost respinse categoric. E drept că susținerea pentru FIDESZ a fost masivă, dar Hunor insistă că alegătorii sunt maturi și responsabili.

„Eu am o părere foarte bună despre comunitatea din România și sunt convins că este o comunitate care nu poate fi manipulată de nimeni. Anul trecut, peste 90% au votat cu Nicușor Dan (o comparație menită să sublinieze independența votului), nu au fost manipulați. Deci membrii comunității maghiare sunt oameni responsabili, maturi și fac diferența între ce spune unul și ce spune altul și decid în funcție de aprecierile lor. Nu fac trimitere niciodată la propagandă”, a adăugat el.

Cât despre o eventuală plecare a sa de la șefia partidului după acest rezultat, Kelemen Hunor a închis rapid subiectul. „Din UDMR nu a cerut nimeni așa ceva”, a conchis liderul formațiunii.