Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis un mesaj de felicitare pentru Partidul Tisza și liderul acestuia, Péter Magyar, după victoria categorică obținută în alegerile din Ungaria. Numai că, în timpul campaniei, liderul UDMR a fost unul dintre susținătorii vocali ai premierului învins, Viktor Orbán, care și-a recunoscut înfrângerea după 16 ani la putere.

Felicitări pentru învingător

Duminică noapte, imediat după anunțarea rezultatelor, Kelemen Hunor a subliniat pe Facebook mobilizarea fără precedent a alegătorilor, atât din Ungaria, cât și din diaspora, și a transmis felicitări câștigătorilor. Reacția sa a fost promptă și clară.

„Participarea la alegerile din Ungaria a fost la un nivel record. Maghiarii, atât din interiorul ţării, cât şi din afara graniţelor, şi-au exercitat dreptul de vot în număr mare. Felicit Partidul Tisza şi pe Magyar Péter pentru victorie!”, a scris liderul UDMR pe rețeaua de socializare.

Susținere totală pentru Fidesz în campanie

Lucrurile stau însă puțin diferit dacă ne uităm în urmă cu doar câteva zile. În timpul campaniei electorale, Kelemen Hunor și-a arătat sprijinul necondiționat pentru Viktor Orbán, participând chiar la un miting electoral la Debrețin (organizat chiar înainte de scrutinul de duminică). Pe bune, declarațiile sale de atunci nu lăsau loc de interpretări.

„Îl susţin pe Orban. Din punctul meu de vedere, este varianta mai bună să meargă Orban mai departe”, declara răspicat liderul UDMR. Ba chiar, acesta se arăta convins de victoria taberei sale, citând sondaje interne care indicau un sprijin covârșitor pentru premierul ungar în rândul maghiarilor din România. „Votul maghiarilor din toate sondajele pe care noi le-am făcut şi pe care noi le cunoaştem, aproape 92%, cei care se vor exprima merg către Orban”.

V-ați fi așteptat la o asemenea răsturnare de situație?

Orbán recunoaște înfrângerea după 16 ani

În Ungaria, verdictul a fost acceptat. Premierul Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea într-un discurs ținut în fața susținătorilor, descriind rezultatul drept „clar”. Acesta a confirmat că și-a felicitat adversarul, recunoscând că rezultatul este unul dureros pentru partidul său, Fidesz.

Iar după 16 ani de guvernare neîntreruptă, Orbán se pregătește acum de trecerea în opoziție. E drept că nu pleacă definitiv de pe scenă. Liderul ungar a rememorat parcursul său politic de peste trei decenii: „Am trăit ani grei şi uşori, frumoşi şi trişti”.

A promis însă că lupta continuă.

Și a subliniat că „niciodată, niciodată, niciodată nu va renunţa”.