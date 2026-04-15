Căderea lui Viktor Orbán și a partidului Fidesz după 16 ani de guvernare în Ungaria reprezintă un semnal de alarmă serios pentru clasa politică de la București. Politologul Radu Delicote, expert în comunicare, analizează cauzele înfrângerii și trage paralele cu situația din România, unde partidele par captive într-un joc politic rupt de realitatea cetățenilor.

Eroziunea puterii după 16 ani

De ce a pierdut Viktor Orbán, deși controla majoritatea canalelor media? Răspunsul este complex, dar începe cu o uzură firească. „Viktor Orbán a pierdut inclusiv legitimitatea morală în momentul de față. Tot ce poate să mai facă acum este să sprijine viitorul guvern, oricum ar arăta el, dacă își dorește cu adevărat să mai aibă vreo relevanță politică”, explică Delicote. Motivul principal este simplu: „a fost la putere de prea mult timp”.

Expertul aduce în discuție un concept vechi, dar relevant. „Conceptul, oricât de perimat ar suna astăzi, conceptul de rotație a cadrelor pe care îl făceau comuniștii, exact asta avea în vedere: să nu ții o personalitate, un chip, un lider la putere prea mult timp, pentru că ajunge de fapt să devină incoerent politic, să nu mai fie relevant administrativ”, adaugă acesta, recunoscând totuși că guvernarea de 16 ani a avut și succese la nivel de politici publice.

Rețele sociale versus televiziune

Controlul televiziunilor și al presei scrise mai garantează succesul? Nu neapărat. Deși canalele de distribuție sunt vitale, lucrurile stau puțin diferit acum. „E ca și când tu ai un produs de tip Coca-Cola sau Pepsi-Cola și nu ai magazinele sau rafturile pe care să îl pui la vânzare. Normal că ai nevoie de acele rafturi”, spune Delicote. Numai că, atunci când oferta din media mainstream devine monotonă și controlată, publicul migrează. „Problema este că atunci când nu ai alternativă, dar și când deja oamenii devin sătui de același tip de mesaje din presa mainstream, se vor refugia în online. Și acolo nu mai ai control”.

Acolo, de fapt, se pierde încrederea. Când nu mai știi să comunici la nivel de alternativă, ești terminat. „Adică să știi să joci tenis, frate, să știi să joci tenis în politică. Nu doar tu să dai cu racheta în minge”. Cheia, până la urmă, nu stă în manipularea rețelelor sociale, ci în altceva. „Cred că contează să știi să înțelegi ce se întâmplă cu adevărat la firul ierbii. Pentru că dacă îți rupi legătura cu firul ierbii, ajungi să devii irelevant politic”, conchide expertul.

O victorie cu nuanțe

Entuziasmul legat de înfrângerea lui Orbán este, pe alocuri, deplasat. Diferența de voturi a fost mult mai mică decât o arată distribuția mandatelor. „Se numește The Bandwagon Effect. Tot timpul oamenii își doresc să fie în caleașca învingătorului, să se încoloneze”, explică Delicote. Realitatea din teren arată o Ungarie profund divizată: „dacă ne uităm cu adevărat pe distribuția votului, vedem că orașele mari le-a luat TISZA și restul țării, deci orașele medii și mici, inclusiv diaspora, la Fidesz”.

Asistăm, de fapt, la o bipolarizare politică puternică. Asta înseamnă că Viktor Orbán nu e un cadavru politic, așa cum s-au grăbit unii să anunțe?

Sub nicio formă.

„Dacă reușește să se regrupeze și să-și ridice la suprafață o serie de lideri tineri din Fidesz, cu o viziune mult mai, hai să-i spunem, globală sau regional mai aplicată, o să vedem chiar un refreshment în politica de la Budapesta”, consideră Radu Delicote. O schimbare sănătoasă de cadre ar fi benefică inclusiv pentru România, având în vedere că aici trăiește cea mai mare minoritate maghiară din afara Ungariei.

Lecția ungară pentru coaliția de la București

Care ar fi cea mai importantă lecție pentru partidele de la putere din România (coaliția PSD-PNL)? „Aș vedea mai degrabă votul din Ungaria (…) ca un semnal foarte serios de alarmă pe care ar trebui să și-l tragă partidele din actuala Coaliție de Guvernare”. Schimbarea de la Budapesta a venit pe un fond de nemulțumiri multiple, foarte similare cu cele din țara noastră: scăderea puterii de cumpărare, nevoia omului simplu de a fi mai bine reprezentat și incoerența guvernului.

Mesajul pentru București ar trebui să fie unul de asumare: „«Băi, OK, înțelegem ce s-a întâmplat acolo, s-ar putea și noi să avem nevoie cum? Să ne întoarcem la popor». Folosesc din nou o expresie, eu știu, prăfuită, dar care are sens în momentele astea”. Iar politicienii români ar trebui să înțeleagă că democrația, oricât de șubredă ar părea, funcționează. „Iar când voința populară este mare, poți tu să fii cel mai bun comunicator sau cel mai bun tehnician, căci nu vei reuși să dobori valul care vine niciodată”.

Avertisment pentru opoziție

Dar pentru partidele din opoziție, precum AUR, ce lecție există? Una foarte clară. „La ei lecția e că tot timpul, dacă vei ajunge la putere, la guvernare, și nu ești pregătit să faci cu adevărat asta, vei cădea de două sau trei ori mai repede decât o face un partid mainstream aflat deja la guvernare, care se erodează”. De ce? Pentru că așteptările sunt uriașe. „În momentul în care ajungi la guvernare ca partid de opoziție, nivelul de așteptare este de două-trei ori mai înalt decât în mod normal, prin prisma mesajului pe care l-ai avut. Și atunci dacă nu reușești să impui ceva rapid, bun, de succes și răsunător în sentimentul popular, s-a terminat”.

În prezent, politicienii români, fie de la putere, fie din opoziție, par să fi pierdut contactul cu electoratul larg. Ei au ales să se dueleze într-un spațiu închis, inaccesibil majorității. „E un meci de tenis, de fapt un meci de tenis jucat într-o clepsidră. Adică nici măcar nu este în aer liber, să-l vadă, să poată să participe cetățenii la el. Dar este un meci de tenis jucat într-o clepsidră extrem de etanșă”. La acest meci participă doar fanaticii, care reprezintă cel mult „10-15%, atât, din tot electoratul”, în timp ce masa de votanți de 35-45% poate fi mutată ușor dintr-o parte în alta.