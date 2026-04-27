Senatul a intrat în priză directă pentru un proiect de lege important, inițiat de PSD, care vizează interzicerea vânzării activelor în companiile strategice până la finalul anului 2027. Această mișcare rapidă pe scena politică se suprapune peste criza de la TAROM, operatorul național aflat sub presiunea pierderilor financiare și a negocierilor stricte cu Comisia Europeană.

PSD blochează privatizările până în 2027

Partidul Social Democrat a accelerat procesul legislativ pentru a securiza activele strategice ale României. Luni, Biroul permanent al Senatului a aprobat ca proiectul de lege care interzice vânzarea acțiunilor statului la companiile de interes național să fie dezbătut în procedură de urgență. Inițiativa legislativă urmează să primească votul final în plenul Senatului chiar la începutul săptămânii viitoare. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a explicat că demersul vizează protejarea intereselor naționale, menționând că programul de guvernare nu includea privatizarea unor piloni precum CEC Bank, Portul Constanța, Salrom sau giganții energetici Romgaz, Transgaz și Hidroelectrica.

„Am anunţat de săptămâna trecută demersul de a vota într-o procedură de urgenţă legea privind protejarea intereselor naţionale la companiile statului. A intrat într-o procedură de urgenţă. Astăzi, în Biroul permanent, s-a decis ca în această săptămână comisiile avizatoare şi raportoare să se întrunească, astfel încât la începutul săptămânii viitoare, respectiv luni, să intre la votul final legea care interzice până la 31 decembrie 2027 înstrăinarea activelor statului la companiile de stat profitabile”, a transmis Daniel Zamfir.

Numai că legea nu este complet rigidă. E drept că are și o excepție clară, menită să nu țină statul legat de entități neperformante. „Există şi o excepţie, şi anume cu privire la companiile de stat care au înregistrat cinci ani consecutivi pierderi, acolo poate exista o procedură de listare, o negociere sau orice altă formă prin care statul să valorifice acţiunile pe care le are, dar în niciun caz la societăţile de stat profitabile”, a adăugat senatorul PSD.

Replica premierului Bolojan: Listarea la bursă aduce performanță

În opoziție cu viziunea PSD, premierul Ilie Bolojan a oferit o perspectivă diferită. Șeful Executivului susține că listarea la bursă nu ar trebui privită ca o pierdere, ci mai degrabă ca un mecanism de transparentizare și aliniere la standarde moderne de management. V-ați gândit vreodată că un investitor privat ar putea avea mai multă grijă de banii unei companii?

„Eu personal cred că una din metodele prin care eficienţa companiilor de stat, performanţa acestora poate fi îmbunătăţită, este listarea la bursă, pentru că asta înseamnă transparenţă, asta înseamnă metode de management care sunt certificate în plan internaţional, iar dacă se vând pachete minoritare de acţiuni intră un privat în conducere şi va avea grijă să nu-şi bată joc de bani. Şi în felul acesta, per total, performanţa companiei se poate îmbunătăţi”, spunea premierul Ilie Bolojan.

Mai mult, acesta a demontat acuzațiile privind un „tun pe ultima sută de metri”, explicând că orice astfel de procedură este una de durată. „Dacă un guvern, indiferent care este, ia o decizie ca la o companie de stat să vândă un pachet de acţiuni, atunci este o procedură care durează cam un an, minim un an şi jumătate, pentru că compania trebuie evaluată, acţiunile se evaluează, se aprobă în diferite foruri”, a adăugat șeful Guvernului.

Soarta TAROM, în centrul disputei

Iar discuția despre eficiență a ajuns inevitabil la TAROM. Ciprian Șerban, fostul ministru al Transporturilor din partea PSD, s-a arătat optimist cu privire la viitorul operatorului aerian național, afirmând că există un plan solid și un acord cu Comisia Europeană pentru ajutoarele de stat (unul de 65 de milioane de euro a fost deja acordat, iar altul similar este bugetat).

„Directorul de acolo are un plan foarte bun, din punctul meu de vedere, Avem o înțelegere și cu Comisia. Am dat un ajutor de stat anul trecut de 65 de milioane. Mai avem încă 65 de milioane în buget pe care ar trebui să-i acordăm acest an. Mi se pare potrivit. În momentul în care ai ceva ce funcționează în țara ta, să trebuiască să vinzi”, a declarat Ciprian Șerban. Întrebat direct dacă Tarom riscă să se închidă, răspunsul său a fost ferm: „Dați-mi voie să cred că nu se va întâmpla acest lucru”.

Lucrurile stau însă puțin diferit dincolo de declarațiile politice.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a atras atenția că TAROM acumulează pierderi constante de peste un deceniu, cu excepția unui singur an când a făcut profit din vânzarea de active. „Anul trecut, compania Tarom a ajuns la 186 de milioane de lei pierdere. În ultimii 10 ani, compania Tarom a făcut pierderi constant din activitatea operaţională, deci din propria activitate, într-un singur an a făcut profit, dar din vânzarea unor aeronave şi a unor sloturi”, afirma Oana Gheorghiu pe 22 aprilie. Aceasta a avertizat că Guvernul va fi obligat să ia decizii drastice dacă planul de restructurare nu primește aprobarea Comisiei Europene.

„Ce trebuie noi să facem, şi ce trebuie să facem în toate companiile de stat, să intervenim înainte să ajungem acolo. Asta este propunerea noastră. Şi situaţia este foarte clară. Compania Tarom nu se poate susţine singură în acest moment cu modelul de business pe care îl are, cu structura de personal pe care o are. Şi asta ne-o dovedesc cei 10 ani în care fiecare român a dat bani din buzunarul propriu, că a circulat sau nu cu avioanele, a plătit bani ca această companie să funcţioneze”, a concluzionat vicepremierul.