Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni că proiectul de lege care reglementează cumulul pensiei cu salariul în sistemul public este finalizat. Actul normativ așteaptă acum doar avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) înainte de a fi trimis în Parlament pentru adoptare în procedură de urgență.

Pensie sau salariu? O tăiere de 85%

Proiectul este gata de drum și așteaptă doar o formalitate. „Legea este gata, se așteaptă să fie avizată de CSM, conform procedurilor, în termen de 30 de zile. În momentul în care vom avea proiectul de lege, îl vom trimite la Parlament și sper ca, în procedură de urgență, să fie pus în practică”, a afirmat Bolojan luni, într-un interviu pentru Digi24.

Dar ce înseamnă asta, pe bune, pentru miile de bugetari care încasează și pensie, și salariu? Ei bine, lucrurile stau destul de simplu. Vor avea de ales: fie renunță la 85% din pensie și continuă să lucreze, fie renunță la locul de muncă din sistemul public pentru a-și păstra pensia întreagă.

Premierul a explicat și logica din spatele acestei măsuri, una care ține de moralitate în contextul unor posibile restructurări. „În condițiile în care într-o instituție trebuie să se facă reduceri, așa cum este necesar în perioada următoare în multe instituții, dacă nu există alte soluții de diminuare a cheltuielilor cu salariile, este mult mai corect din punct de vedere moral ca să plece din instituție cineva care are o sursă de venit certă, decât cineva care depinde exclusiv de acel salariu”, a mai spus premierul.

Urmează polițiștii și militarii

Și nu e tot. Guvernul pregătește o altă reformă majoră, de data aceasta în sistemele de ordine publică și siguranță națională (adică polițiști, militari și angajați din servicii).

Există deja un acord în coaliția de guvernare pentru un proiect de lege care va crește vârsta de pensionare în aceste sectoare. Anunțul a fost făcut tot de premier, care a precizat că proiectul va fi prezentat public săptămâna viitoare.

Iar cifrele actuale arată de ce este nevoie de o schimbare. „Există un acord al coaliției pentru a lucra la un proiect de lege care să crească vârsta de pensionare în sistemele de ordine publică și siguranță națională, în așa fel încât și aici, unde oamenii se pensionează la 47, 50, 52, 53 de ani, să crească vârsta de pensionare, să se reducă situațiile în care te poți pensiona accelerat, pentru că nu mai are cine să-i înlocuiască pe cei care ies la pensie”, a spus Bolojan.

Gata cu pensionările accelerate

Șeful Executivului consideră că situația actuală nu mai poate continua.

O decizie radicală.

„Este anormal să ai sisteme de pensionare accelerate de tipul acesta, cât timp încă ești în deplinătatea facultăților fizice de a genera acea activitate”, a subliniat el.

Numai că nu va fi o regulă general valabilă, fără excepții. Vor exista și derogări, dar aplicate punctual, nu în masă, așa cum se întâmplă acum. „Sigur, acolo unde e vorba de situații speciale, unde condiția fizică este una obligatorie, vor funcționa anumite derogări, dar nu e normal să existe în masă aceste derogări și săptămâna viitoare vom prezenta un proiect de lege în acest sens”, a adăugat șeful Executivului.

Această măsură face parte dintr-un pachet mai larg de reforme în administrație, iar creșterea vârstei de pensionare este văzută ca o necesitate absolută din toate punctele de vedere.