Curtea Constituțională a României are miercuri pe masă o decizie cu impact major pentru piața energiei. Judecătorii vor dezbate sesizarea șefului statului privind modificările aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale, un act normativ esențial pentru toți cei care produc energie regenerabilă pentru consum propriu. Acuzația principală este gravă: Parlamentul ar fi ignorat limitele procedurale și ar fi rescris legea după bunul plac.

Depășirea limitelor, acuzația cheie

Administrația Prezidențială susține că, după ce legea a fost trimisă înapoi în Parlament pentru reexaminare, aceasta a fost adoptată „cu depăşirea limitelor” solicitărilor formulate. Legislativul nu s-a limitat la a corecta aspectele semnalate, ci a introdus prevederi complet noi, care nu făceau obiectul cererii inițiale. Acest lucru ridică semne de întrebare serioase cu privire la respectarea procedurilor constituționale.

Dar ce înseamnă, concret, această depășire a limitelor? În loc să clarifice anumite definiții și praguri, parlamentarii au extins sfera unor beneficii și au revenit la limite de putere mai vechi, decizii pe care Președinția nu le-a solicitat niciodată.

Ce a cerut Președintele inițial

Cererea de reexaminare, formulată încă din 12 decembrie 2023, viza aspecte punctuale menite să clarifice și să eficientizeze cadrul legal pentru prosumatori. Printre altele, șeful statului a solicitat reanalizarea unei prevederi care ar putea constitui o barieră de acces la piață. Este vorba despre posibilitatea ca un prosumator să compenseze excedentul de energie doar „dacă locurile de consum şi/sau de producere şi consum sunt racordate la reţeaua electrică a aceluiaşi operator de distribuţie a energiei electrice, cu condiţia ca producerea de energie electrică să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară”.

si s-a cerut reevaluarea exceptării prosumatorilor cu puteri sub 900 kW de la responsabilitatea echilibrării rețelei, precum și clarificări privind obligația furnizorilor de a emite facturi „în numele şi în contul prosumatorilor”. Potrivit informațiilor publicate de Economica, solicitările vizau o mai bună aliniere la normele europene și o funcționare mai transparentă a pieței.

Modificările neașteptate ale Parlamentului

Numai că, în loc să se aplece strict asupra acestor puncte, Parlamentul a operat modificări de substanță. Administrația Prezidențială a punctat acest lucru foarte clar: „Faţă de forma anterioară reexaminării, a fost extinsă sfera autorităţilor şi instituţiilor publice care pot vinde energie produsă sau stocată, aspect ce nu a fost solicitat de preşedintele României în mod expres, acesta solicitând clarificarea normei, iar nu extinderea sferei sale de aplicare. În plus, potrivit soluţiei legislative de la acelaşi punct, se revine la limita de 200 kW pentru puterea instalată a prosumatorilor, prevăzută de legea în vigoare, la sintagma ‘autorităţi şi instituţii publice’ (sintagma extinsă) faţă de care aceste categorii vor avea posibilitatea de a solicita furnizorilor de energie compensarea cantitativă lunară, respectiv decontarea cantităţilor de energie electrică în acest proces, aspect ce, si nu a fost solicitat de preşedintele României”.

Practic, s-au introdus „soluţii legislative noi şi opţiuni de politică publică diferite”, ceea ce contravine rolului unei proceduri de reexaminare.

Argumentul constituțional: o procedură strictă

Până la urmă, miza este una de principiu constituțional. Șeful statului argumentează că „reevaluarea oportunităţii unor soluţii legislative nevizate de cererea de reexaminare nu era posibilă în această procedură legislativă specială, ale cărei limite sunt stabilite de conţinutul reexaminării formulate”.

Procedura este „limitată la obiecţiunile formulate de preşedintele României”.

Iar rolul Parlamentului în acest caz este clar definit: „fie de a-şi însuşi observaţiile, fie de a le repudia, fie de a respinge la vot propunerea/proiectul de lege, atunci când consideră că motivele invocate sunt întemeiate, iar anvergura acestora determină caracterul inacceptabil al legii”. Orice altceva înseamnă o încălcare a arhitecturii constituționale.

Forma inițială a legii, trimisă spre promulgare în noiembrie 2023, aducea o serie de beneficii importante pentru prosumatori. Printre acestea se numărau creșterea limitei de putere pentru compensare cantitativă la 400 kW, posibilitatea de a stoca energia și creșterea la 900 kW a limitei până la care prosumatorul nu plătește dezechilibrele cauzate în rețea. Toate aceste măsuri, așteptate de piață, sunt acum blocate de acest conflict procedural.