Premierul Ilie Bolojan afirmă că listarea companiilor de stat la bursă și vânzarea unor pachete minoritare de acțiuni ar putea crește eficiența și performanța acestora prin transparență și implicarea managementului privat. El subliniază că procesul ar fi de durată și că nu este vorba despre vânzări rapide sau decizii imediate.

Premierul României, Ilie Bolojan, a prezentat vineri o perspectivă clară privind viitorul companiilor deținute de stat. El consideră că listarea la bursă poate fi una dintre cele mai eficiente soluții pentru îmbunătățirea activității acestor întreprinderi.

Ce se întâmplă când companiile de stat ajung pe bursă

Ilie Bolojan susține că listarea companiilor de stat la bursă este una dintre cele mai bune metode prin care acestea pot deveni mai eficiente și mai performante. Principalul argument este că această măsură aduce mai multă transparență și obligă firmele să respecte standarde de management recunoscute la nivel internațional.

„Eu, personal, cred că una dintre metodele prin care eficiența companiilor de stat, performanța acestora, poate fi îmbunătățită este listarea la bursă, pentru că asta înseamnă transparență, asta înseamnă metode de management care sunt certificate la nivel internațional, iar dacă se vând pachete minoritare de acțiuni, intră un privat în conducere și va avea grijă să nu-și bată joc de bani. Și, în felul acesta, per total, performanța companiei se poate îmbunătăți”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan explică faptul că listarea la bursă presupune reguli clare, raportări constante și o deschidere mai mare față de public și investitori, ceea ce duce la o administrare mai riguroasă.

Un alt aspect important menționat de premier este implicarea sectorului privat. Odată cu vânzarea unor pachete minoritare de acțiuni, investitorii privați pot avea un cuvânt de spus în conducerea companiei. Acest lucru aduce un control suplimentar asupra modului în care sunt folosite resursele și banii firmei.

Premierul subliniază că investitorii privați vor urmări cu atenție modul în care sunt cheltuiți banii, ceea ce poate duce la o gestionare mai eficientă a companiilor de stat.

Datoriile ascunse și drumul către restructurare

Bolojan a menționat că, în cadrul unei ședințe de guvern, a fost prezentată o informare despre situația unor companii de stat care au acumulat datorii mari. Aceste datorii pun în pericol stabilitatea acestor companii și pot duce la pierderi definitive pentru bugetul de stat.

Guvernul analizează mai multe variante pentru a rezolva această problemă. Obiectivul principal este ca aceste companii să nu mai genereze pierderi, iar statul să nu mai fie nevoit să acopere constant găurile financiare.

În cazul unora dintre companii, soluția ar putea fi restructurarea sau îmbunătățirea activității. Pentru altele, se ia în calcul chiar deschiderea procedurii de faliment pentru a opri pierderile.

La companiile cu potențial, Bolojan consideră că vânzarea unor pachete minoritare de acțiuni poate fi o alternativă viabilă, subliniind că statul ar păstra controlul majoritar. Premierul clarifică faptul că nu este vorba despre privatizări masive sau vânzări rapide ale companiilor.

„Asta nu înseamnă vânzarea companiei de pe o zi pe alta”, a precizat Ilie Bolojan.

Acest proces ar permite statului să rămână principalul decident, dar să beneficieze de expertiza și supravegherea investitorilor privați, ceea ce ar putea duce la o administrare mai eficientă.

Pașii nevăzuți din spatele listării la bursă

Premierul Bolojan a explicat că, în prezent, nu există o decizie în guvern privind listarea companiilor de stat la bursă sau vânzarea de pachete minoritare. El accentuează că nu este o soluție rapidă și nu se iau decizii pe ultima sută de metri.

„Nu este o decizie actuală în guvern, nu este un tun pe ultima sută de metri, pentru că, ipotetic, chiar dacă mâine s-ar decide, dar nu s-a decis asta, s-ar putea vedea niște rezultate peste un an de zile”, a mai spus premierul.

Bolojan arată că, dacă un guvern ar decide să vândă un pachet de acțiuni la o companie de stat, procedura ar dura cel puțin un an sau chiar mai mult. Procesul este complex și presupune evaluarea companiei, stabilirea valorii acțiunilor și aprobarea deciziei în mai multe etape. Toate aceste etape sunt necesare pentru a asigura transparența și corectitudinea tranzacției.

Chiar dacă o decizie ar fi luată mâine, rezultatele s-ar vedea abia peste cel puțin un an. Astfel, orice schimbare de acest tip trebuie privită ca un proces de durată, nu ca o soluție imediată la problemele actuale ale companiilor de stat.

Ce urmează pentru companiile de stat

Declarațiile lui Ilie Bolojan deschid o discuție importantă despre modul în care statul poate moderniza și eficientiza companiile pe care le deține. Listarea la bursă și atragerea investitorilor privați sunt văzute ca soluții pentru creșterea transparenței și a performanței, fără ca statul să piardă controlul asupra acestor entități.

În prezent, ideea este analizată la nivel guvernamental, iar orice decizie va ține cont de specificul fiecărei companii. Transformarea companiilor de stat, dacă va fi pusă în practică această strategie, va fi un proces de durată, cu rezultate care se vor vedea în timp.

Rămâne de văzut dacă această abordare va fi adoptată oficial și ce impact va avea asupra economiei românești. Cert este că eficientizarea companiilor de stat rămâne o prioritate pentru autorități, iar soluțiile propuse de Bolojan ar putea reprezenta un pas important în această direcție.