Majorarea tarifelor Metrorex cu până la 44%, programată să intre în vigoare de la 1 mai, ar putea fi anulată. Decizia finală se află pe masa viitorului ministru interimar al Transporturilor, Radu Miruță, care urmează să facă o evaluare completă a argumentelor din spatele acestei scumpiri.

Ce prețuri intră în vigoare de la 1 mai

Ordinul a fost deja semnat marți de ministrul demisionar, Ciprian Șerban. Noile prețuri, dacă vor fi menținute, vor schimba radical costurile pentru călătorii. O singură călătorie cu metroul va costa 7 lei, iar o cartelă cu 10 călătorii va ajunge la 55 de lei. Abonamentul de 24 de ore va fi tarifat la 18 lei, în timp ce abonamentul lunar va sări la 140 de lei, de la 100 de lei în prezent. Și abonamentele integrate cu STB se scumpesc: cel lunar va crește la 196 de lei de la 160 de lei, iar cel anual va atinge 1.770 de lei, comparativ cu 1.410 lei acum.

Explicațiile ministrului demisionar

Iar ministrul demisionar, Ciprian Șerban, a apărat decizia, susținând că a urmat pașii procedurali și că nu putea bloca activitatea companiei. El a invocat o creștere masivă a costurilor cu energia.

„Nu am detonat nicio bombă. Până la urmă, dumneavoastră ştiţi că ministrul nu conduce Metrorex. Metrorex este condus de un Consiliu de Administrație, în primul rând. A fost o propunere a Consiliului de Administrație. A urmat toţi pașii procedurali. Mi-a ajuns la mapă, am semnat acel ordin. Mai mult, tot obişnuiesc să ne acuze că facem tot felul de chestii, să blocăm orice reformă, vă spun că de la ultima creştere a prețului pe călătorie până acum energia electrică a crescut cu 160%. Urma să fiu acuzat a doua zi că blochez, că îngreunez activitatea Metrorex. E o decizie pe care şi-au asumat-o cei din conducere, cu Consiliul de Administraţie”, a explicat Ciprian Șerban.

Salarii de 15.400 de lei și subvenții tăiate

Dar sunt justificate aceste scumpiri, până la urmă? Hai să vedem cifrele din spatele companiei. Metrorex a solicitat pentru anul 2026 o subvenție de 1,2 miliarde de lei de la Ministerul Transporturilor, însă a primit doar 761 de milioane de lei. Acest deficit de finanțare de peste 451 de milioane de lei a fost principalul argument pentru majorarea cu aproximativ 40% a tarifelor.

Numai ca situația financiară a companiei este mult mai complexă. Metrorex, cu cei aproximativ 5.000 de angajați, a bugetat cheltuieli de personal de peste 1 miliard de lei. Salariul mediu brut al unui angajat este de circa 15.400 de lei pe lună, ceea ce înseamnă aproximativ 9.000 de lei net.

Angajații de la ghișeu, un cost de 35 de milioane de lei

Dincolo de cifrele mari, există și niște paradoxuri greu de explicat. Cum vine asta ca, dintre cei 5.000 de angajați, 186 să fie responsabili exclusiv de vânzarea cartelelor la ghișeu? Costul anual cu acești angajați se ridică la aproximativ 35 de milioane de lei.

O situație cu atât mai ciudată.

Problema este că, în paralel, Metrorex operează o infrastructură modernă (plătită tot din bani publici) care îi face pe acești angajați redundanți. Compania are în funcțiune 269 de automate de vândut cartele, a lansat anul trecut o platformă online pentru cumpărarea abonamentelor și, mai mult, a instalat turnichete noi care permit plata directă cu cardul bancar sau cu telefonul mobil.