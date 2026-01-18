Scenă politică agitată de un război al declarațiilor. Ministrul Muncii, Florin Manole, iese la atac. Ținta? Chiar colegul său de la Apărare, Radu Miruță. Mărul discordiei: pensiile militarilor. O eventuală modificare ar irita Comisia Europeană. Sau poate că nu?

Reacția lui Florin Manole a fost dură. Ministrul Muncii a taxat imediat declarațiile lui Radu Miruță despre o posibilă creștere a vârstei de pensionare. Manole susține, conform Digi24, că subiectul e deja tranșat. A fost reglementat încă din 2023. Orice intervenție acum ar putea atrage sancțiuni de la Bruxelles, iar la Ministerul Muncii nu se lucrează la nicio propunere oficială. Zero. „Nu este nimic, așa că eu nu pot să tratez nimic decât în consecință – ca pe nimic”, a spus el răspicat.

Ce a declanșat furtuna politică?

Scânteia a venit de la Radu Miruță. Ministrul Apărării a sugerat, se pare, o revizuire a sistemului. Atât i-a trebuit lui Florin Manole. Reacția a fost promptă. „Am auzit cu uimire aceste aceste declarații, pentru că pensiile din această familie ocupațională sunt deja reglementate din 2023”, a punctat Manole la Digi24, amintind că legea actuală prevede o creștere etapizată a vârstei de pensionare de la 60 la 65 de ani, dar abia din 2031. Coincidență? Greu de crezut.

Comisia Europeană, factor decisiv?

Manole a bătut monedă pe un aspect-cheie: riscul de a irita Comisia Europeană. Orice modificare legislativă ar arunca o umbră asupra României. „Reversibilitatea reformei ar supăra cu siguranță Comisia Europeană, iar necesitatea mie nu-mi este clară”, a adăugat ministrul. Și are un punct. Legea din 2023 nu e o lege oarecare, ci un jalon PNRR acceptat de Bruxelles. Ce se întâmplă dacă se umblă la el?

Câți bani încasează, de fapt, militarii pensionari?

S-a discutat și despre bani. Ministrul Muncii a vrut să lămurească lucrurile. „Pensiile militarilor nu cred că trebuie deloc privite ca niște pensii excesive, pentru că sunt foarte mulți militari, foști soldați sau subofițeri care câștigă o medie de 3.700-3.800 lei pe lună”, a explicat Manole. Da, există și excepții. Unii generali ajung la peste 14.000 de lei. Dar ei sunt o minoritate. Stigmatizarea marii mase a pensionarilor militari este, așadar, nedreaptă.

Unde este colegialitatea guvernamentală?

Surprinzătoare este și lipsa totală de comunicare. Cel puțin așa reiese din spusele lui Manole. „Am aflat de la televizor această temă”, a dezvăluit ministrul. Pe masa lui, nimic. „Azi, la ora asta, în Ministerul Muncii nu este niciun document, nicio propunere, niciun draft, nici o invitație la un grup de lucru.” Cum vor fi luate deciziile guvernamentale în acest stil? Nimic nou.

Ce urmează?

Greu de spus. Subiectul pensiilor militare este unul extrem de sensibil, cu implicații serioase pentru buget, dar și pentru imaginea externă a României. Liniștea pare departe. Foarte departe. Tensiunile cresc, iar dovada stă în informația de ieri, de la Digi24: 25.000 de angajați din MAI amenință că ies la pensie. Semnal de alarmă.