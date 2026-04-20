Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău, neagă vehement informațiile apărute în spațiul public, conform cărora s-ar fi mutat într-un penthouse de lux din zona Herăstrău. Chiria lunară vehiculată pentru această locuință ar ajunge la aproximativ 15.000 de euro, o sumă colosală.

Acuzații de lux în Herăstrău

Informațiile care au stârnit controverse susțin că fostul premier s-ar fi mutat recent, alături de partenera sa, Sorina Docuz, într-un apartament exclusivist din complexul One Herăstrău Towers. Dar nu e vorba de orice apartament. Este un penthouse pentru care chiria ar fi, nici mai mult, nici mai puțin, de 15.000 de euro pe lună.

Lucrurile stau și mai complicat. Potrivit datelor, locuința nu ar fi deținută direct, ci printr-o firmă din Buzău, Real Estate Key SRL. Aceasta, la rândul ei, este controlată de o companie înregistrată în Statele Unite, al cărei acționariat rămâne un mister, nefiind public. Tranzacția pentru achiziționarea acestui imobil (împreună cu alte apartamente) ar fi avut loc în septembrie 2025 și este estimată la câteva milioane de lei.

Replica tăioasă a lui Ciolacu

Fostul premier respinge categoric toate aceste alegații, pe care le consideră false și defăimătoare. Cum vine asta, până la urmă? Ciolacu susține că realitatea este cu totul alta.

„Articolul pe care l-ați publicat conține informații false și defăimătoare. Nu locuiesc în niciun penthouse în București sau în altă parte. După cum bine știți, sunt președinte al CJ Buzău și în mare parte a timpului locuiesc în Buzău. Când sunt în București, locuiesc într-un apartament care nu este penthouse și care nu este închiriat de mine. Fiul meu nu locuiește în același cartier cu mine”, a transmis Marcel Ciolacu.

Miza politică din spatele scandalului

Iar Ciolacu nu se oprește aici. El plasează apariția acestor informații într-un context politic bine definit, legat de o mișcare importantă pe scena politică: votul pentru demiterea premierului Ilie Bolojan.

„Înțeleg de ce acest articol apare astăzi când PSD va vota plecarea domnului Bolojan din fruntea guvernului, cum este și normal după toate erorile sociale și economice pe care le-a făcut”, a explicat președintele CJ Buzău. Mai mult, acesta a ținut să transmită un mesaj ferm. „Vă asigur că nu voi fi deloc influențat de aceste minciuni și voi vota plecarea domnului Bolojan și le voi spune colegilor mei să facă același lucru”.

O declarație de forță.

Și firma proprietară neagă

Pentru a clarifica situația, a intervenit și administratorul firmei Real Estate Key SRL, Gheorghe Roșu. Acesta a trimis un drept la replică în care precizează că societatea sa deține un singur apartament în imobilul respectiv și că nu există nicio legătură contractuală cu politicianul.

Declarația sa este scurtă și la obiect: „Menționăm faptul că nu avem niciun contract de închiriere cu Marcel Ciolacu sau cu fiul acestuia”.