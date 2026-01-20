Zgomot politic. Amenințări comerciale. Un viitor incert pentru NATO. În mijlocul acestei furtuni diplomatice, cu Donald Trump și disputa pe Groenlanda în epicentru, cel mai înalt comandant militar al Alianței din Europa a aterizat în România. A adus un mesaj neașteptat de calm. Tranșant. Anunță Știrile ProTV.

La Sibiu, alături de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, comandantul Alexus G. Grynkewich a separat apele. Întrebarea a venit direct: declarațiile președintelui Trump pun în pericol Alianța? Răspunsul său, preluat de Știrile ProTV, a fost menit să liniștească spiritele. Ideea de bază? Militarii își văd de treabă, politica rămâne la politicieni.

„Problema este politică”. Ce a spus, de fapt, comandantul SACEUR la Sibiu

Fără ocolișuri. Asta pare să fi fost deviza generalului american. A pus capăt speculațiilor cu o declarație care delimitează clar responsabilitățile. Politica e pentru politicieni. Armata e pentru apărare.

„Problema Groenlandei este una politică, iar la nivel militar noi ne concentrăm pe ce ne-am concentrat dintotdeauna, de-a lungul Alianţei: să descurajăm şi să apărăm Alianţa împotriva oricărei ameninţări. Toţi şefii Apărării cu care am vorbit în mod obişnuit, nu a fost nicio schimbare în îndeplinirea misiunii noastre,” a afirmat generalul Grynkewich. Pe scurt: angajamentul militar nu se clatină. Comandantul american a ținut să mulțumească României pentru angajamentele asumate, insistând pe rolul-cheie al țării noastre pe flancul sud-estic.

Îngrijorări pe Flancul Estic: Cazul celor 800 de militari americani retrași

Dincolo de vorbe, faptele de pe teren aprind discuții. Comentariile lui Grynkewich vin exact când cresc îngrijorările despre o posibilă reducere a prezenței militare americane în Europa, o consecință a strategiei lui Trump de a muta forțele spre regiunea Indo-Pacifică.

Cifrele concrete dau fiori. Schimbarea e deja în mișcare: Statele Unite retrag 800 de soldați din România în noiembrie 2025. O decizie pe care Bucureștiul a cerut oficial Washingtonului să o revoce. Surprinzător sau nu, chiar luna trecută, același general declara pentru POLITICO că o reducere de trupe nu ar afecta apărarea continentului, având încredere în „capacităţile Europei şi Canadei”.

Un semnal de alarmă? Sau o simplă reașezare strategică?

Umbra dronelor rusești și operațiunea „Eastern Sentry”

Vizita nu e deloc întâmplătoare. Are loc într-un context de securitate tot mai încâlcit la Marea Neagră. Războiul Rusiei din Ucraina a adus amenințarea la ușa NATO, iar incidentele cu drone au devenit un pericol real.

Chiar în septembrie 2025, Alianța a lansat operațiunea „Eastern Sentry”, un plan de betonare a apărării pe flancul estic. Decizia a venit la doar două zile după ce Polonia a doborât drone care i-au încălcat spațiul aerian. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a numit-o atunci un răspuns „ferm şi rapid” la incidentele cu drone rusești, menționând direct fragmentele găsite pe teritoriul României. Vizita lui Grynkewich la Centrul „Getica” din Cincu, alături de generalul Vlad, pare să reconfirme acest angajament.

Davos, fundalul unei vizite cu mize uriașe

Coincidență? Puțin probabil. Întâlnirile la vârf din România se petrec exact când la Davos, în Elveția, liderii lumii, inclusiv președintele Donald Trump, sunt la Forumul Economic Mondial. Ironia sorții, tema oficială a reuniunii este „Un spirit al dialogului”.

Realitatea este însă departe de acest ideal. Trump a sosit la Davos după un an de rupturi diplomatice și amenințări comerciale. Tensiunile pe tema Groenlandei au explodat și economic, Europa analizând contramăsuri la posibile tarife vamale impuse de SUA. Acolo, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a avertizat că represaliile UE ar fi „foarte nechibzuite”. În replică, Ursula von der Leyen a insistat, după o întâlnire cu o delegație a Congresului SUA, pe necesitatea de a respecta „fără echivoc” suveranitatea Danemarcei asupra Groenlandei. În tot acest vacarm, mesajul de stabilitate militară transmis de la Sibiu capătă o greutate aparte.