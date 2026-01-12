Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a pus punct discuțiilor despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu. Motivul? Legea care reglementează stagiul voluntar, adoptată recent, e răspunsul. Adică, tinerii până în 35 de ani au acum această opțiune, după cum a precizat News.

Stagiul militar voluntar: o alternativă la armata cu forța

Declarația ministrului Miruță arată clar că guvernul a ales altă cale pentru pregătirea militară a tinerilor. Gata cu impunerile! Acum, statul român oferă o șansă: stagiul voluntar, deschis unui grup mare de vârstă. Nu-i rău, nu?

Decizia asta poate fi văzută ca o încercare de a atrage tineri către armată, dându-le un gust inițial și o pregătire de bază, fără să-i oblige nimeni. Stagiul voluntar ar putea fi rampa de lansare perfectă pentru cei care visează la o carieră militară sau, pur și simplu, o modalitate de a învăța lucruri utile și în viața de zi cu zi.

Ce înseamnă asta pentru apărarea țării?

Renunțarea la stagiul militar obligatoriu ridică o întrebare importantă: cum ne asigurăm că avem destui militari în viitor? Și asta într-o perioadă tulbure, cu tensiuni mari în zonă. Capacitatea de apărare a României e vitală, nu glumă!

Probabil că Ministerul Apărării va insista pe atragerea și formarea de profesioniști în armată, cu salarii bune și posibilități de avansare. În plus, stagiul militar voluntar ar putea fi promovat mai serios, ca să ademenească cât mai mulți tineri dornici de pregătire militară. Cine știe, poate funcționează!

De unde a pornit toată discuția despre armata obligatorie?

În ultimii ani, reintroducerea stagiului militar obligatoriu a fost un subiect fierbinte în România. Asta, bineînțeles, pe fondul problemelor de securitate din lume. Unii au susținut că armata obligatorie ar face țara mai puternică și ar educa tinerii în spirit patriotic și civic.

Alții, însă, au scos în evidență costurile uriașe ale unui astfel de program și efectele negative asupra economiei, pentru că tinerii ar dispărea de pe piața muncii o perioadă. S-a mai spus și că pregătirea militară de azi cere specializare și profesionalizare, lucruri greu de obținut într-un stagiu militar scurt și obligatoriu.

Cine e Radu Miruță, ministrul Apărării?

Radu Miruță e șeful de acum al Apărării Naționale. E un nume nou în funcție, iar una dintre prioritățile lui e să modernizeze armata română și să o adapteze la pericolele de azi.

Miruță are o experiență solidă în domeniul apărării și securității naționale, fiind implicat în proiecte și inițiative care au ca scop întărirea capacității de apărare a României. El a insistat asupra importanței colaborării cu partenerii strategici, mai ales cu Statele Unite și cu ceilalți membri NATO, pentru a garanta securitatea țării și a regiunii. E un lucru bun, nu?