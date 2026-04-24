Ministrul demisionar al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri, 24 aprilie, că nu părăsește imediat funcția, în ciuda demisiei depuse. El a transmis un mesaj tăios celor care se grăbeau să preia portofoliul, subliniind că va rămâne la conducere până la publicarea decretului oficial de eliberare din funcție.

„Am văzut și eu graba de ieri”

Într-o conferință de presă organizată vineri, Alexandru Rogobete a clarificat situația sa juridică și a criticat voalat nerăbdarea unora de a-i prelua mandatul. E drept că demisia a fost o decizie politică, dar procedurile legale trebuie respectate.

„Ieri mi-am depus demisia pentru că a fost decizia politică a PSD din care fac parte. Ministerul Sănătăţii va fi condus în continuare de mine până când va apărea în Monitorul Oficial decretul de eliberare din funcţie. Am văzut şi eu graba de ieri că de astăzi vin unii să preia, nu ştiu ce să facă. Nu se poate constituţional până nu apare în Monitorul Oficial decretul de eliberare din funcţie, eu semnez şi răspund pentru tot ceea ce se întâmplă în sistemul de sănătate. Voi veni la birou şi luni, şi marţi, şi miercuri şi până când va apărea în Monitorul Oficial decretul de eliberare din funcţie”, a declarat Alexandru Rogobete.

ministrul nu pleacă nicăieri deocamdată.

Mai mult, acesta a precizat că va discuta cu ministrul interimar desemnat pentru a-i preda activitatea, dar numai după ce cadrul legal va fi complet.

Reacția premierului Ilie Bolojan

Demisia lui Rogobete nu este un act izolat, ci parte a unei mișcări politice ample prin care toți miniștrii PSD au părăsit Guvernul. Premierul Ilie Bolojan a confirmat primirea demisiilor și a avut o primă reacție.

„Am luat act de demisiile ministrilor susţinuţi de Partidul Social-Democrat, demisii care au au fost înregistrate în jurul prânzului. Se cuvine să le mulţumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în aceste 10 luni, pentru că toate lucrurile care au fost realizate, cele bune şi poate şi cele care nu au fost atât de reuşite, sunt un rezultat de echipă. Şi fiecare ministru, fiecare secretar de stat, fiecare director şi fiecare coleg din ministere care lucrează şi-a adus contribuţia la aceste rezultate”, a spus premierul.

Dar ce se va întâmpla cu ministerele rămase vacante? V-ați gândit la instabilitatea creată?

Cine a plecat din Guvern

Plecarea social-democraților lasă un gol important în Executiv. Partidul Social-Democrat deținea șase portofolii cheie, care acum au rămas fără conducere titulară. Iată lista completă a miniștrilor demisionari:

Transporturi, Ciprian Șerban

Agricultură, Florin Barbu

Energie, Bogdan Ivan

Sănătate, Alexandru Rogobete

Justiție, Radu Marinescu

Muncă, Florin Manole

Numai că pentru Ministerul Sănătății, premierul a găsit deja o soluție temporară. Cseke Attila, care conduce și Ministerul Dezvoltării (un portofoliu la fel de complex), va prelua interimar și acest minister. Rămâne de văzut, pe bune, cum se va descurca cu două ministere atât de grele în același timp.